Köpek maması alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Köpeğin yaşı ve ırkı mama seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir. Özellikle kısırlaştırılmış olup olmaması da mama seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır. -Mamanın ilk içerikleri et ile başlanmalıdır. Peki, köpek maması alınırken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

MAMANIN İÇERİĞİ

Köpek maması alırken mama içeriğinin et olmasına dikkat edin. Mamada bulunan protein miktarının köpeğiniz için yeterli olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

SOYAYA DİKKAT

Son yıllarda köpek mamalarında soya ürünleri sıkça kullanılmaya başlandı. Köpeğinizin soyaya karşı alerjik bir reaksiyon gösterme ihtimali vardır. Bu yüzden soya içeren mamalar tavsiye edilmemektedir.

GDO

Aldığınız köpek mamasında GDO olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

TAZE Mİ?

Köpeğinize aldığınız köpek maması taze olmalıdır. Bayat mama, köpeğinizin hoşuna gitmeyebilir.

UZAK DURMANIZ GEREKENLER

Bazı mamaların içeriğinde tavuk ya da buna benzer havyan türleri belirtilir. Bu mamalardan uzak durmalısınız.

DOĞAL OLMALI

Köpeğinize aldığınız mama doğal olmalıdır. Doğal antioksidanlar içermeli ve katkı maddesi içermemelidir.

UYGUN MAMA

Köpeğiniz için uygun olan mamaların kuru mamalar olduğunu unutmayın. Bu seçim köpeğinizin sindirim sistemini ve diş sağlığına katkı yapacaktır.

ZARARLI İÇERİK

Bazı mamalarda mısır gluteni, mısır şurubu ve kamış pekmezi gibi maddeler bulunur. Bunlar köpeğinizin sağlığı için uygun değildir.