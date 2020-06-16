60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü

Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda 9 yaşındaki M.A.D., elektriklerin kesilmesi sonucu açık bırakılan bahçe kapısından, arkadaşlarıyla çıkıp bisikletle sitenin önündeki sokakta gezmeye başladı. İddiaya göre bu sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü çocukları sıkıştırdı. M.A.D. de araca doğru tükürdü. M.A.D. ve arkadaşları tekrar evlerinin bulunduğu sitenin bahçesine geldi.

60 YAŞINDAKİ ADAM 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜ

Peşlerinden gelen 55- 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz sürücü de bisikletiyle gezen M.A.D.'yi yakasından tutup, durdurup tokat atmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu M.A.D. bisikletiyle birlikte düştü. Saldırgan sürücü bu kez de çocuğa tekme atıp uzaklaştı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Durumu öğrenen çocuğun ailesi ise sürücü hakkında şikayetçi oldu. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.