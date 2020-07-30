Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu

Karapınar ilçesindeki Mısırlı Yaylası'nda, evlere 150 metre mesafede bulunan bir pancar tarlasında 4 metrekare çapında ve en az 30 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. İlçe sakinlerinden biri eve dönüş sırasında tarla yanından geçerken obruğu fark etti. Yayla sakinleri obruk nedeniyle endişeli olduklarını ifade ettiler.

Mısırlı Yaylası sakinlerinden olan Ali Özata, ilçede alışveriş yaptıktan sonra yaylaya dönerken söz konusu pancar tarlasının yanından geçti. Tarlada bir gariplik olduğunu fark eden Özata, yaşadıklarını "Yaklaştığımda obruk olduğunu gördüm. Yalnız olduğum için de korktum, fazla yaklaşamadım" sözleriyle anlattı.

EVLERE 150 METRE MESAFEDE

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mısırlı Yaylası'nda ise evlerin yaklaşık 150 metre ilerisinde pancar ekili tarlada dün yeni bir obruk oluştu. İlçede alışveriş yaptıktan sonra yaylaya dönmek için yola çıkan Ali Özata, pancar ekili tarlada obruğu fark etti. Daha sonra tarla sahibi ve yaylanın diğer sakinlerine haber verdi.

"ÇOK KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜSÜ VARDI"

O anda yalnız olduğu için korktuğunu belirten Özata yaşadıklarını şöyle anlattı: "Tarlayı bir arkadaşımız pancar ekti. Karapınar'dan alışverişten dönünce tarlada bir farklılık olduğu gözüme çarptı. Yaklaştığımda ise obruk olduğunu gördüm. Yalnız olduğum içinde korktum, fazla yaklaşamadım. Çünkü çok korkunç bir görüntüsü vardı. Hem çevresinde çatlaklıklar var hem de yeni olduğu için çökmeler de devam ediyordu. Ben obruğun yanındayken iki kere daha göçmesine şahit oldum. Oturduğumuz evlere 150 metre mesafesi var. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Burada işçiler de çalışıyor. Sulama yapan işçiler, gübre atan işçi var. Hatta birkaç gün önce pancarın çapasını işçiler yaptı. 20'ye yakın insan çapa yaptı. Obruğun insan varken olmaması sevindirici."

İÇİNE HALAT YOLLADILAR

4 metrekare çapındaki obruğun derinliğini ölçmek için de içine halat atan Özata, "Halat 31 metre uzunluğunda ancak obruğun dibine ulaşmadı. 30 metreden fazla, 50 metreye yakın bir derinliğe sahip olabilir" dedi.

İKİ KERE DAHA ÇÖKTÜ

Olayı duyup gelen Ferhat Selçuk ise obruğun oluşmasından hemen sonra iki kere daha obruğun iç çöküntüsüne şahitlik ettiğini belirterek, "Çevresinde çatlaklar var. Obruk gerçekten korkutucu. Daha da genişleyip çökeceğini düşünüyoruz. Obruğun içine bakamıyoruz" sözleriyle düşüncelerine yer verdi.