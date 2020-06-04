Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları ve fragmanı

Kong: Kafatası Adası, Jordan Vogt-Roberts yönetmenliğinde ve yeni hikaye ile beyazperdeye yansıtılıyor. Filmin yapımcılığını Thomas Tull, Jon Jashni, Mary Parent, Alex Garcia üstleniyor. Senaryosunu ise Dan Gilroy, Max Borenstein, Derek Connolly kaleme aldı. İşte, ayrıntılar...

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KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Bir döneme damga vuran Kong efsanesinin yeniden sinemaya uyarlanan 2017 yapımı filmdir. Filmin oyuncu kadrosunda:

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary, John C. Reilly yer alıyor.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU

Fikm, efsanevi Kong hikâyesini Jordan Vogt Roberts yönetmenliğinde yeniden kurguluyor. Filmde farklı alanlardan bir grup araştırmacı, Pasifik'te güzel olduğu kadar da tehlikeli, meçhul bir adayı keşfe çıkarlar. Ancak hiçbirinin, Kong efsanesinin yaşadığı yere yol aldıklarından haberleri yoktur.