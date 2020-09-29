Komünist ne demek? Komünizm nedir? Komünist nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre anlamı nedir?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz ve anlamını bilmediğimiz kelimeler olabiliyor. İşte bu kelimelerden birisi de komünist, komünizm veya komünistlik gibi kavramlardır. Peki komünist ne demektir? Kime komünist denir? Hangi ülkeler benimsiyor? Komünizm kavramını kim başlattı? Ne demektir?

KOMÜNİST NE DEMEK? TDK'YA GÖRE KOMÜNİST NEDİR?

Komünizm yanlısı olan kimseye komünist adı verilir. Yani komünizm akımını destekleyen, savunan, komünizm yanlısı olan kişiye komünist adı verilir.

TDK'ya göre komünist anlamı : "Komünizm yanlısı olan kimse."

Türk Dil Kurumu'na göre komünist dilimize Fransızca'dan "communiste" kelimesinden geçmiştir. Türkçe anlamı "Komünizm yanlısı olan kimse." demektir. Peki komünizm nedir, şimdi onu detaylı öğrenelim.

KOMÜNİZM NE DEMEK? TDK'YA GÖRE KOMÜNİZM NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan "communisme" kelimesinden geçen komüzim kelimesi "Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik." anlamına gelmektedir. TDK'ya göre ikinci anlamı ise "Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal öğreti, komünistlik." demektir.

TDK'ya göre komüzim 1. anlamı :"Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik."

TDK'ya göre komüzim 2. anlamı : "Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal öğreti, komünistlik."

KISACA KOMÜNİST NE DEMEKTİR? NE ANLAMA GELİR?

Komünizm düzeninde var olan milli gelir tüm bireylerle eşit olarak paylaştırılır ve herhangi bir özel mülkiyet hakkı komünizm düzeninde mevcut değildir. Ek olarak komünizmlikte tüm meslekler, iş ve çalışma yerlerinde çalışanların hepsi aynı kazancı alır ve herkes kazanç kapsamında eşittir. Yani hiçbir kimse bir başka kimseden ekonomik anlamda üstün değildir. Bu ideolojide herhangi bir sınıf ayrımı da bulunmamaktadır. İşte bu komünizm akımını savunan kişilere komünist adı verilir.

KOMÜNİZM NEDİR?

Komünizm, Latince kökenli "communis: ortak, evrensel" kelimesinden türemiştir. İlk olarak Fransızca'ya geçmiş ardından dilimize geçmiş denilmektedir. Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu parasız, sınıfsız ve devletsiz bir toplumsal sistem ve bu sistemin kurulmasını hedefleyen toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji, fikir, görüş ve harekettir.

Komünizm teriminin, yalnızca üretim araçlarının ortaklaşalığına dayanan sosyalizm akımından ayırt edilmesi gerekmektedir. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile beraber anılmaktadır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist toplum gerçektir. Komünizmin temelinde yatan neden, sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması ve oluşturulması isteğidir. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması fikri karşıt görüşlüler tarafından "ütopya" olarak görülür ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağı iddia edilir. Paris Komünü, komünist sistem yaşayabilmiş ilk topluluk olarak tarihte geçmektedir. Bunun dışında Mahnovist hareket öncülüğünde Ukrayna ve İspanya iç savaşı sırasında Anarko-komünist hareketle şekillenen (yaklaşık 4 sene sürmüştür) toprakların ortaklaştırılması esasına dayalı olarak komünist topluluklar da kurulmuştur. Komünizm devlet rejimi olarak ilk kez 1917 Ekim Devrimi 'nden sonra kurulan Sovyetler Birliği'nde uygulanmıştır. Yani resmi olarak ilk komünizm devlet SSCB olarak geçmektedir.

KOMÜNİZM AKIMLARI NELERDİR?

Komünizm aşırı sol siyasi pozisyon olarak geçer. Komünizmi savunan akımlar arasında en popüler olanı Marksizm-Leninizm'dir. Marksizm-Leninizm'e göre komünizme giden süreç burjuvazinin ortadan kalkmasını sağlayacak olan proletarya rejimi başlatılacak ve ardından komünizmin hazırlayıcısı sosyalizm aşamasına geçilecektir. Marksist kuramda son aşama olan komünizmin gerçekleşmesiyle devlet ortadan kalkacaktır.

Leninizm dışında 2 tane daha komünist akım mevcuttur. Bunlardan birincisi Marksizm'in temel görüşlerini benimseyen fakat Leninist modelle komünizm hedefine ulaşılamayacağını iddia eden sol komünizm veya konsey komünizmi olarak adlandırılan akımdır. Lenin'in "Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı adlı eserine cevaben yazılan Herman Gorter'in "Yoldaş Lenin'e Açık Mektup", Gilles Dauvé ve François Martin'in "Komünist Hareketin Güneş Tutulması ve Yeniden Ortaya Çıkışı" isimli kitaplar bu akımın takipçilerinin yarattıkları eserlerdir.

Diğer bir komünist akım ise anarşist komünizmdir. Yani Leninizm dışındaki 2. komünist akım anarşist komünizm olarak geçmektedir. Anarşizmin bireyci ve kolektivist akımlarından ayrılan anarşist komünizm fikri, komünizme devlet aygıtını ele geçirerek geçilebileceğini reddeder ve bunu savunan Marksizm'i eleştirir. Peter Kropotkin, Nestor Makhno, Errico Malatesta, Carlo Cafiero anarşist komünizm düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden ve eylemcilerden bazılarıdır. Anarşist komünizm, anarşizmden "sınıf" gerçeğine göre hareket etme ve örgütlenme temelinde ayrılır. Savunucuları komünizmin, bilimsel sosyalizm olmadan gerçekleştirilebileceği üzerinde birleşir. Anarşist komünizm, devletin kapitalizm için bir kılıf olduğunu ve bu yüzden de sınıfsız bir topluma gidilecek süreçte kullanılmasının sonucunda "diktatörlük", "devlet kapitalizm"i ya da "bir sözde zümre"nin, toplum üzerinde iktidarına yol açacağını düşünür.