Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan Yusuf Akçay (26), komşusuna yardım etmek amacıyla kendi traktörüyle tarlayı sürerken aracın su kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan Yusuf Akçay, traktörü ile komşusu Cemal A.'ya ait tarlaya yardıma gitti. Komşusunun tarlasını sürerken kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Akçay, traktörle birlikte arazinin kenarında bulunan su kanalına devrildi. Suya gömülen traktörün altında kalan Akçay, ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akçay, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Akçay, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 YIL ÖNCE SAĞ AYAĞINI SİLAJ MAKİNESİNE KAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yusuf Akçay'ın yaklaşık 5 yıl önce silaj makinesine kaptırdığı sağ ayağının da koptuğu öğrenildi.