Komşu ziyaretinde kaptığı koronavirüsü yenip, taburcu oldu
MERSİN'de komşu ziyaretinde temas sonucu kaptığı koronavirüsü yenen 2 çocuk annesi Ayşe Korkmaz (42), "Dışarıya maskesiz eldivensiz çıkmıyorduk, ekmeği bile evde kendimiz yapıyorduk. Çok dikkatli olmak lazım. Lütfen herkes evde kalsın" dedi.
MERSİN'de komşu ziyaretinde temas sonucu kaptığı koronavirüsü yenen 2 çocuk annesi Ayşe Korkmaz (42), "Dışarıya maskesiz eldivensiz çıkmıyorduk, ekmeği bile evde kendimiz yapıyorduk. Çok dikkatli olmak lazım. Lütfen herkes evde kalsın" dedi.
Merkez Yenişehir İlçesi'nde yaşayan Ayşe Korkmaz, 3 Nisan günü komşusuna ziyarete gitti. Ziyaretten 5 gün sonra rahatsızlanan Korkmaz, eşi Savaş Korkmaz (45) ile birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Kan ve akciğer testleri temiz çıkan Ayşe Korkmaz'a ateşi olduğu için koronavirüs testi de yapıldı. 2 gün sonra Sağlık Bakanlığı'ndan aranan ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Ayşe Korkmaz, 10 Nisan günü hastanede tedavi altına alındı. 13 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen ve evde kendisini karantina altına alan Ayşe Korkmaz, herkese 'Evde kal' çağrısında bulundu.
"Sanatçı olduğum için canlı yayın üzerinden müzik yaptıktan sonra arkadaşlarım evlerine gidince, eşim ağrılarının olduğunu söyledi. Sabaha kadar titredi, acı çekti. Sabaha kadar uyumadık. Çok kötü bir gece geçirdik. Üzüntüden bir gecede saçlarım beyazladı."