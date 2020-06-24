Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular

Kolombiya'nın Malambo şehrinde koronavirüsten ölen 56 yaşındaki bir adamın tabutuailesi ve arkadaşları tarafından açıldı. Görüntüleri izleyenler ise olay karşısında şok oldu. Tabutu açanlar, ölen adamın üzerine sarılı beyaz biyogüvenlik çantasını açıp dokundular.

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Tabutun etrafından oluşan kalabalığa yetkili bir kişi uyarılarda bulundu ancak dinleyen olmadı.

Malambo Sağlık Sekreteri Dariluz Castaño Púa, virüsün yayılması durumunda yasal işlem yapılacağı ve sağlık önlemi alıncağını açıkladı.

Nüfusu 120.000 olan Malambo'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (INS) rakamlarına göre , koronavirüs nedeniyle 929 vaka ve 53 ölü açıklanmıştı.

Atlántico eyaleti ise 16.229 vaka, 682 ölü sayısı ile Kolombiya'da ikinci sırada yer alıyor.