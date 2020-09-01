Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti
Kolombiya'da bir müşteri berber koltuğunda otururken kafasından vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
01.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:44
Kolombiya'nın Medellin şehrinde 29 Ağustos'ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.
BERBER ŞOKA GİRİP DÜKKANDAN KAÇTI
Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona'nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor. O sırada Carmona'ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor.
BÖLGE HALKI YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYOR
Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.