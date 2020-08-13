Kolay kek tarifi, kek nasıl yapılır? Kek çeşitleri neler? Kek kaç kalori?

Kek yapmak çok zahmetsiz ve pratiktir. Pek çok çeşidi bulunan kekin en kolay tarifi haberimizin detaylarına. Çayın yanına çok yakışan, anne keki fırından alır almaz ilk sıcağı gittikten sonra keyifle tüketilir.

KOLAY KEK TARİFİ MALZEMELERİ

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2, 5 su bardağı un

KOLAY KEK YAPIMI

Yumurta kaba alınır, biraz mikser ile çırpılır.

Şeker eklenir ve mikserin yüksek seviyesinde çırpılır. (Şekeri azar azar ilave ederek çırparsanız daha çok köpürmesini sağlarsınız.)

Daha sonra yağ, süt, vanilya eklenir ve biraz daha çırpılır.

Un ve kabartma tozunu ekledikten sonra bir süre daha çırpın. (Karışım tamamen karışana kadar.)

Kekimizi pişireceğimiz kabı yağlayalım.

Kek hamurunu yağlamış olduğumuz kaba dökelim.

180 derecede 40 dakika pişirelim.

Fırından çıkardıktan sonra hemen kalıptan çıkarmaya çalışmayın. 15 20 dakika dinlendikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

KOLAY KEK TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kullanılan malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.

Yumurta ve şeker köpük olana kadar çırpılmalı.

Un, kabartma tozu gibi kuru malzemeleri eleyerek kullanırsanız hamur daha güzel olur.

Keki kalıptan bozulmadan çıkarmak için kalıbı yağlamalısınız.

İlk 20 dakika fırının kapağını açmamalısınız.

Kekin pişip pişmediğini öğrenmek için kürdan veya bıçağı kekin ortasına sokup çıkarın, eğer hiç kek parçası kalmazsa pişmiştir.

KOLAY KEK TARİFİNE EKLEYEBİLECEĞİNİZ MALZEMELER

Ceviz

Tarçın

Kuru üzüm

Kakao

Kurutulmuş meyveler (portakal, şeftali, vişne vb)

KEK ÇEŞİTLERİ

Kakaolu kek

Portakallı kek

Üzümlü kek

KEK NEDEN KABARMAZ?

Fırına kabınızı koyduktan sonra ilk 20 - 25 dakika kapağı açarsanız, kek kabarmayabilir.

Keki kontrol ederken kürdan testini kullanmak daha iyi olur.

Kekiniz için kullandığınız malzemeler taze değilse kekiniz kabarmayabilir.

Kullanılan malzemeler oda sıcaklığında olmazsa kek kabarmaz.

Unu eleyerek kullanmazsanız, un hava almaz. Bu da kekin kabarmasını önler.

KEK KALORİSİ NE KADAR?

Orta büyüklükteki 1 dilim sade kek yaklaşık 172 kaloridir.

1 ince dilim kakaolu kek 268 kaloridir.

1 orta dilim üzümlü kek 237 kaloridir.

SADE KEK TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un (unu direkt olarak koymak yerine yavaş yavaş kıvamına göre eklemenizi tavsiye ederiz)

SADE KEK YAPIMI

Kekin hamuru için ilk olarak yumurtaları kaba kıralım.

Yumurtaları çırptıktan sonra, şekeri yavaş yavaş ilave edelim. (Bu şekilde daha çok kabaracaktır.)

Daha sonra geri kalan malzemeleri ekleyelim. Kuru malzemeleri eleyerek ilave etmek hamuru daha güzel yapacaktır.

Kabartma tozunu undan sonra ekleyip çok karıştırmazsanız daha çok kabaracaktır.

Hazırladığımız kek hamurunu yağlanmış kabımıza alalım ve fırına koyalım.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 50 dakika kadar pişer.

İlk yarım saat kapağı açmamaya özen gösterelim.

Daha erken piştiğini düşünürseniz, kürdan veya bıçak ile kontrol edebilirsiniz. Eğer bıçak veya kürdanı ortasına sokup çıkardığınızda herhangi bir kek parçası görülmezse kekimiz pişmiş demektir.

Keki fırından aldıktan sonra hemen kalıbından çıkarmayın. 15 dakika dinlendikten sonra kalıptan çıkaralım.

Afiyet olsun.

Sade kek tarifi | Sade kek yapımı sütsüz

SADE KEK TARİFİ SÜTSÜZ

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

(Dilerseniz 2-3 yemek kaşığı kakao)

2,5 - 3 su bardağı un (Yavaş yavaş ilave ederek kekin durumuna göre ekleyebilirsiniz.)

Evde süt olmadığında tercih edebileceğiniz tarif ile yumuşacık bir kek yapabilirsiniz.

Kekin hamuru için ilk olarak yumurtaları kaba kıralım.

Yumurtaları çırptıktan sonra, şekeri yavaş yavaş ilave edelim. (Bu şekilde daha çok kabaracaktır.)

Sonra yoğurt ve sıvı yağ ekleyip, çırpalım.

Daha sonra geri kalan malzemeleri ekleyelim. Kuru malzemeleri eleyerek ilave etmek hamuru daha güzel yapacaktır.

Kabartma tozunu undan sonra ekleyip çok karıştırmazsanız daha çok kabaracaktır.

Hazırladığımız kek hamurunu yağlanmış kabımıza alalım ve fırına koyalım.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika kadar pişer.

İlk yarım saat kapağı açmamaya özen gösterelim.

Daha erken piştiğini düşünürseniz, kürdan veya bıçak ile kontrol edebilirsiniz. Eğer bıçak veya kürdanı ortasına sokup çıkardığınızda herhangi bir kek parçası görülmezse kekimiz pişmiş demektir.

Keki fırından aldıktan sonra hemen kalıbından çıkarmayın. 15 dakika dinlendikten sonra kalıptan çıkaralım.

Afiyet olsun.

SADE KEK YAPIMI İÇİN UFAK TAT DETAYLARI

Limon veya portakal kabuğu ile daha lezzetli bir tat verebilirsiniz. 1 limon kabuğu veya yarım portakal kabuğunu rendeleyerek hamurun içine ekleyin. Fazla beyaza inmeden rendelerseniz acı bir tat olmaz.

Damla çikolata ile de lezzetlendirebilirsiniz.

Sunum için sade kekinizin üzerine çikolata eritebilirsiniz.

File badem veya fındık ekleyebilirsiniz.

SADE KEK YAPIMI PÜF NOKTALARI

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması kekin kabarmasını sağlar.

Kuru malzemeleri eleyerek eklemek daha da kabarmasını sağlar.

Fırın sıcaklığını yüksek tutmamalısınız yoksa kek çöker.

Kalıbı yağlarsanız kek kalıptan kolay ayrılır ve parçalanma gibi bir durum olmaz.

Kabarıklığın sönmemesi için ilk yarım saat kapağı açmamalısınız.

Fırınınızın hangi sürede nasıl pişirdiğine dikkat ederseniz daha güzel bir kek yapabilirsiniz. Bazı fırınlar boyuta veya özelliklerine göre daha çabuk pişirebilir.

SADE KEK KALORİ

Orta büyüklükte olan 1 dilim kek yaklaşık olarak 172 kaloridir.