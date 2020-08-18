Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş özeti!

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KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden "ne derler korkusuna" meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular:Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Baran Erdoğan, Nevra Serezli

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 2016 Cuma

Senaryo: Kıvanç Baruönü