Şoför, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti, yolcular alkışlayarak bayramını kutladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halk otobüsü sürücüsü, otobüste bulunan yolcuların bayramını kutlamamasına sitem ederek, üzüntüsünü belirten bir konuşma yapınca, yolcular alkışlayarak bayramını kutladı.

Körfez ilçesi ile İzmit arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü İbrahim Çankaya, bayramın ilk günü yolcu taşıdığı sırada bayramını kutlamayan yolculara sitem etti. İbrahim Çankaya yolculuk sırasında yolculara seslenerek, "Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Sizler önce Allah'a sonra kaptanlara emanetsiniz. Araçta şu an ortalama 30 yolcumuz var. Bir üzüntümü paylaşacağım, kaptanların işlerini severek yapması yolcunun elinde olan bir şey. Elçiye zeval olmaz, bayramınız mübarek olsun. 30 kişiden bir tanesi bayramı kutlasaydı ben bu konuşmayı yapmayacaktım. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin. Nice bayramları nasip etsin diyorum, hayırlı bayramlar olsun diyorum?" dedi.

YOLCULAR ALKIŞLAYARAK BAYRAMINI KUTLADI

İbrahim Çankaya'nın bayramını kutlamayan yolculara serzeniş konuşması ise araç içi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Çankaya, bayramını kutlamayan yolculara konuşma yapmak istediğini söyleyerek üzüntüsünü paylaşıyor. Serzenişine hak veren yolcular ise Çankaya'yı alkışlayarak destek verdi. Dakikalarca sürücü Çankaya'yı alkışlayan yolcular, sürücünün bayramını kutlamayı da unutmadı.