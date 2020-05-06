Koca Bulma Sanatı oyuncuları ve fragmanı! Koca Bulma Sanatı filmi konusu nedir?

Koca Bulma Sanatı filmi, 2018 yılında vizyona giren komedi türünde yapımdır. Bora Onur'un yönettiği film, evlenmeyi takıntı haline getirmeyi, doğru eşi bulmayı takıntı haline getirmeyi tüm açıklığı ile izleyene sunuyor. Romantik ama bir o kadar da komik filmin detayları haberimizde.

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KOCA BULMA SANATI OYUNCULARI

Üç yakın arkadaşın artık evlenme vakti gelmiştir. Fakat evlenmek için amansız bir mücadeleye başlayan bu güzel kadınlar, bu işi artık sanata çevirmişlerdir. Koca Bulma Sanatı filminin başarılı kadrosunda yer alan oyuncular:

Ahmet Kayakesen

Begüm Öner

Orçun Kaptan

Kimya Gökçe Aytaç

Kerem Poyraz Kayaalp

Nihan Tarhan

Fatih Serbest

Amir Garipler

KOCA BULMA SANATI FİLMİ KONUSU

Gizem, Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştır. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri vardır; bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmak... Daha henüz aşkı tatmadan, koca bulma derdine düşmüş, evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı sanata dönüştürmüşlerdir. Koca bulma sanatında30'larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının doğro adamı bulmak için giriştikleri maceralar ekrana geliyor.