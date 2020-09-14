Klavyeden Euro işareti ( € ) nasıl yapılır? Euro işareti simgesi

Euro işareti klavyeden çok kolay bir şekilde yapılmaktadır. Birçok yöntemle yapılabilen euro işaretinin yapılış yöntemlerini sizlere paylaşacağız. Peki klavyeden "€" buradaki gibi euro simgesi nasıl yapılır?

EURO NEDİR? EURO SİMGESİ NEDİR?

Avrupa Birliği'nin resmi para birimi Euro'dur. Euro'yu ifade etmek için ' € ' buradaki Euro işareti kullanılır. Bu işaret Türkçe klavyelerden yapılabilmektedir. € işareti yunanca epsilon harfinden gelmektedir.

KLAVYEDEN € EURO İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Euro işaret simgesi : €

Klavyeden € buradaki gibi euro işareti birçok farklı yöntemle yapılabilmektedir. Şimdi yapılış yöntemlerini ve nasıl yapılır onu paylaşalım.

Yöntem 1:

İlk olarak " AltGr+E" tuşları ile klavyeden euro işareti yapabilirsiniz.

Yukarıdaki klavye resminde gördüğünüz gibi ilk olarak space (boşluk) tuşunun hemen sağında yer alan AltGr tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından ' E ' harfine basıyoruz. Böylelikle € buradaki gibi euro simgesi yapabiliriz.

Yöntem 2:

2. yöntemimizde ise klavyeden " Alt + Ctrl + E" tuşlarına basmamız gerekmektedir. Burada da aynı şekilde öncelikle Alt ve Ctrl tuşlarına basılı tutuyoruz. Sonrasında E harfine basıyoruz. Akabinde Euro işaretini yapabiliyoruz.

Yöntem 3:

Bir diğer yöntemimiz ise numpad bölümünü kullanarak euro simgesi yapmaktır. Klavyeden "Alt + 0128" kombinasyonu ile euro işareti yapabiliriz.

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi öncelikle space tuşunun solunda yer alan Alt tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından numpad bölümünden sırasıyla 0, 1, 2 ve 8 rakamlarına basıyoruz. Sonrasında € buradaki gibi euro işaretini yapmış oluyoruz.

Yöntem 4:

Son yöntemimiz ise kopyala yapıştır yöntemi dir. Bunun için klavyeden " € " burada yer alan euro işaretini ctrl+c yapıp kopyalayarak ctrl+v yapıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Eğer klavye tuşlarına basmak istemiyorsanız bu işareti kopyala-yapıştır ile de yapabilirsiniz.

Klavyeden bu yöntemleri kullanarak euro işareti yapabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

EURO NEDİR?

Euro veya Avro (SEMBOL: €, KOD: EUR), Avrupa Birliği'nin kurumları tarafından kullanılan ve Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan'ın oluşturduğu euro bölgesinin resmî para birimi.

Ayrıca dört Avrupa ülkesinde (Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan) daha kullanımda olan euro, 2018 itibarıyla her gün yaklaşık 343 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır. Ek olarak 2 itibarıyla dünya genelinde 240 milyon insan -Afrika'daki 190 milyon insan dahil- euroya sabitlenmiş para birimlerini kullanmaktadır.

Euro, Amerikan dolarının ardından dünyada en büyük ikinci rezerv para ve en çok kullanılan ikinci para birimi konumundadır. Eylül 2018 itibarıyla dolaşımdaki yaklaşık €1.2 trilyon değerindeki banknot ve madenî parayla birlikte euro, dünyadaki en büyük toplam değere sahip para birimidir. Uluslararası Para Fonu'nun çeşitli para birimleri arasında yaptığı 2008 yılı GSYİH ve satın alma gücü paritesi tahminlerine göre, euro bölgesi dünyadaki ikinci büyük ekonomidir.

Euro adı 16 Aralık 1995'te resmen kabul edildi. Euro, 1 Ocak 1999'da hesap birimi olarak dünya finans piyasalarına tanıtıldı ve 1:1 (ABD$1,1743) oranı ile ECU'nun yerini aldı. Euro madenî para ve banknotları 1 Ocak 2002'de dolaşıma girdi.