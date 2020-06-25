Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor

Avrupa futbolunun sayılı golcüleri arasında gösterilen Hollandalı futbolcu Klaas Jan Huntelaar, attığı birbirinden güzel gollerle kalecilerin kabusu olmaya devam ediyor.

25.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:23

Avrupa'nın sayılı golcüleri arasında gösterilen Hollandalı futbolcu Klaas Jan Huntelaar, en parlak dönemini Ajax'ta geçirdi.

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Amsterdam ekibiyle 3 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası ve 2 lig şampiyonluğu yaşayan Huntelaar, kırmızı beyazlılarla çıktığı 243 maçta 151 kez rakip ağları havalandırdı. Kariyeri boyunca 7 kez gol krallığı sevinci yaşayan yıldız futbolcu, bu başarıyı Ajax forması altına 2 kez elde etti.

AJAX'LA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

36 yaşındaki Klaas Jan Huntelaar, geçtiğimiz günlerde Ajax ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.