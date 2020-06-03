Kızkaçıran filmi konusu nedir? Kızkaçıran oyuncuları ve fragmanı

Kızkaçıran filminin yönetmenliği ve senaristliği Korhan Uğur tarafından gerçekleştirildi. 8 Nisan 2016 yılında vizyona giren Kızkaçıran filmi, oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yerli komedi türündeki Kızkaçıran filmi oyuncuları ve konusu haberimizde.

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KIZKAÇIRAN OYUNCULARI

Eski aşıkların, yeni hikayesini yazdığı Kızkaçıran filminin oyuncuları arasında: Atıf Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Aydan Burhan, Yüksel Ünal, Erol Aksoy, Kyamran Agabalaev, Ergun Kuyucu, Mehmet Kurt, Osman Cavcı, Barış Kıralioğlu, Gönül Nagiyeva, Kamuran İnselel, Timur Kunt, Levent Ülgen, Kaan Çalışkanoğ, Tulya Örkü yer alıyor.

KIZKAÇIRAN FİLMİ KONUSU

Ahmet yıllardır sevdiği eski sevgilisi Gül'ün başka biriyle evlenmesine katlanamaz ve Gül'ü düğün arabasıyla kaçırır. Ama unuttuğu bir şey vardır, gelinin yanında müstakbel damadı da kaçırmıştır. Gelinin ve damadın ailesi Ahmet'in peşine düşmüşken Ahmet de kızı dedesinin köyüne götürmeye karar verir ve başlarına yol boyunca tuhaf olaylar gelir.