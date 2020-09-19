Kızılcık nedir? Kızılcık ile ne yapılır? Kızılcık ile yapılan tarifler nelerdir? Kızılcık ve kuşburnu aynı mı? MasterChef kızılcık tarifleri!

C vitamini bakımından zengin olan kızılcık meyvesinin insan sağlığına inanılmaz faydaları bulunan kızılcık nedir? Kızılcık nerede yetişir? Kızılcık ile hangi yemekler yapılır?

KIZILCIK NEDİR?

Kızılcık, kızılcıkgiller familyasından bir ağaç türüdür. En fazla 5–8 m boy yapar. Yapraklar koyu yeşil, her iki yüzü tüylü, damarlar paralel, damarlar boyunca tüylüdür. Şubat-Mart ayında açan sarı renkli küçük Çiçekleri vardır, meyveleri kırmızı renkli, eliptik şekillidir.

KIZILCIK FAYDALARI NELERDİR?

Sindirimi artırır,

Kötü kolesterolü düşürebilir,

Enflamasyonu azaltır,

kanserlerin önlenmesine yardımcı olur,

Kalp hastalığı riskini azaltır.

KIZILCIK İLE YAPILAN YEMEKLER NELERDİR?

SANDVİÇ

KIZILCIKLI BALIK

KIZILCIK TARHANASI

KIZILCIKLI YAPRAK SARMA

KIZILCIKLI SALATA