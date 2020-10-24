Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Cordelia Farrell, diğer kadınlarla samimi olduğu için kıskandığı 36 yaşındaki erkek arkadaşı Wayne Coventry ile tartıştıktan sonra erkek arkadaşının testilerini dişleri ile ısırıp kopardı.

Birkaç hafta sonra kardeşinin evinde kalan erkek arkadaşını ile konuşmak için erkek arkadaşının kardeşinin evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma sonrası Cordelia, kardeşi ve diğer arkadaşlarının gözü önünde Wayne'yi defalarca bıçaklayıp öldürdü.

2019 ekim ayında meydana gelen olay sonrası kaçan Cordelia, birkaç gün sonra polise teslim oldu. Olay tarihinden itibaren tutuklu yargılanan Cordelia'ya mahkeme 10 yıl hapis cezası verdi.

Görgü tanıklarından biri Cordelia, erkek arkadaşına son bıçak darbesini sapladıktan sonra bıçağı geri çıkarırken güldüğünü söyledi. Mahkeme cinayetten Cordelia'ye on yılın yanı sıra erkek arkadaşına saldırıp testislerinden yaraladığı içinse 18 ay hapis cezası verdi.