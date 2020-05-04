Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü

Hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında Antalya'da acı bir olay yaşandı. Dışarıda arkadaşıyla sohbet eden Ömer Avaz, jandarma flaşörlerini görünce yakalanmaktan korkarak evine doğru kaçarken 100 metre koştuktan sonra kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Olay, dün saat 22.00 sularında Döşemealtı ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Ilıca Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Ömer Avaz, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala arkadaşı A.E.T. ile birlikte otomobilde sohbet ederken bir anda jandarma devriye ekiplerini gördü.

100 METRE KOŞTU, YERE YIĞILDI

Jandarma aracının flaşörlerini görünce yakalanmaktan korkarak evlerine doğru kaçmaya başlayan iki gençten Ömer Avaz, yaklaşık 100 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Arkadaşının yere yığıldığını gören A.E.T. ve çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Avaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.