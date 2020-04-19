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Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kırsal alanda silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. İsminin Ramazan İnanç olduğu öğrenilen kişinin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

19.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:15

Ağrı Doğubayazıt'ta kırsal alanda silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

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İlçenin Koçkıran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, mahalleyi çevreleyen tepe üzerinde yaptıkları araştırmada silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu.

İsminin Ramazan İnanç olduğu öğrenilen kişinin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.