Kırmızı Oda Alya karakterini kim canlandırıyor? Melisa Sözen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler

TV 8'in en çok izlenilen dizisi olan Kırmızı Oda'da Alya karakterini Melisa Sözen canlandırmaktadır. Peki Melisa Sözen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu ne, evli mi hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...

KIRMIZI ODA ALYA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Alya karakterini "Melisa Sözen" canlandırmaktadır.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985, İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

Melisa Sözen doğum tarihi : 6 Temmuz 1985

Melisa Sözen kaç yaşında : 35 yaşında

Melisa Sözen nereli : İstanbul doğumlu

Melisa Sözen mesleği ne : Sinema ve tiyatro sanatçısı

Melisa Sözen burcu ne : Yengeç

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.