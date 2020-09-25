Kırmızı Oda 4. bölüm izle! Kırmızı Oda 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda dizisi oyuncuları kimler? Kırmızı Oda konusu ne?

Yeni dizi Kırmızı Oda TV8 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Kırmızı Oda konusu ne? TV8'in iddialı dizileri arasında yer alan, başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda izleyici ile buluşuyor. Kırmızı Oda 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 4. bölüm kesintisiz izle!

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya'yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha'nın İstanbul'daki dramatik öyküsü devam ediyor.

Mehmet'in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin'i hayli endişelendiriyor Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kırmızı Oda 20.00'de başlayacak.

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

KIRMIZI ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

KIRMIZI ODA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Kırmızı Oda dizisi, yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserdir.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan