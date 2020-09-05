Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. bölüm tek parça izle! Kırmızı Oda son bölüm de neler oldu? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı!

TV8'nin sevilen dizisi Kırmızı Oda, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kırmızı Oda, 1. bölümde de heyecanlı anlar yaşattı. Dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlanırken yeni bölümde neler olacak, merak edildi! Kırmızı Oda son bölüm de neler oldu? Kırmızı Oda yeni bölüm izleme linki! Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı!

KIRMIZI ODA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın ilk bölümü Meliha'nın hikayesi ile başladı.

Meliha'nın yaşadığı ağır olaylar diziye damga vurdu.

Daha sonra ise bankacı olan Nesrin ve eşi Mehmet'in hikayesi ekranlara geldi.





KIRMIZI ODA 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Gülçin Kültür

Baran Arslan

Canberk Gültekin

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç