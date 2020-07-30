Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu getirildi

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Kovid-19 salgınının en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yoluyla çok hızlı bulaşma ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran'da 2020/37 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirli alanlarla sınırlı olan maske takma zorunluluğu tüm ilimizi kapsayacak şekilde ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda, kamu-özel kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel iş yerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar gibi kapalı alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasının 31 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

ADANA VE HATAY'DA DA MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Öte yandan, Adana ve Hatay'da da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Yapılacak kontrollerde maske takma zorunluluğuna uymayanlara idari para cezası verilecek.