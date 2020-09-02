Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı

Bir süredir ekranlarda olmayan ve yeni filmi için imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, bir arkadaşının düğününe katıldı. Oyuncunun kilolu hali ve uzattığı sakallar ise görenleri şaşkına çevirdi.

02.09.2020 07:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:20

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir arkadaşının düğününe katılan Çağatay Ulusoy, değişimiyle yine adından söz ettirdi.

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YENİ İMAJIYLA TANINMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Her daim fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan Ulusoy, yeni filminde çöpçülük yapan bir babayı canlandıracağı için imaj değişikliğine gitti. Yakışıklı oyuncu yeni projesi için kilo alıp saçlarını ve sakallarını uzattı. Bir düğüne giden Ulusoy'un sosyal medyaya düşen son görüntüsü ise kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

SETLERE ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Öte yandan 2021 yılında vizyona gireceği söylenen yeni filmi için kamera karşısına geçen oyuncunun film çekimleri Eylül ayının sonuna kadar sürecek. Filmde, oyuncuya Selen Öztürk eşlik edecek. İşlerine yoğunluk veren oyuncu son olarak Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacak.