Killa Hakan - Fight Kulüp 2 sözleri! Fight Kulüp 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkıyı kimler söylüyor? Şarkı hakkında bilgiler!

Killa Hakan, Ceza, Massaka, Summer Cem, Contra, Khontkar, Anıl Piyancı'nın söylediği Fight Kulüp 2şarkısının sözleri çok merak ediliyor. Peki Fight Kulüp 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Fight Kulüp 2 şarkısı hakkında bilgiler nelerdir?

FİGHT KULÜP 2 PARÇASINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Killa Hakan

Ceza

Massaka

Contra

Anıl Piyancı

Khontkar

Summer Cem

FİGHT KULÜP 2 SÖZLERİ

1. Kısım : Killa Hakan

Hayat, kavga, dövüş devam

Pes etmek yok lan, pes eden çok

Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız

Sol blok eder, sağ çakarız

Mücadele defans atak, batak, yatak

Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız

Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip

Arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız

Eşkıya, gang, gangster, çete

Zincir, kete, roka, koka

Bela, girersin şoka, hela

Sana gelir şela sidikli ...

Bam ratatatam, kan mekanı yeridir tam

Gun, alnının şafağına zan zan zan

Glock ses çıkarır bam bam bam

Killa flowum mis der yürek ister

Bizde abiler fighter fightercı sisler

Tam anlamıyla alayına boru geliyor lan

Hazırlanın hortum twister

Ey, incredible day heyelan

Zımbo senin derdin ney?

Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eşeriz

Kardeş için can verir deşeriz

Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bahar, aşk, bağırsan sağa

Duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim

Yol uzun dile, çile

Ateş eder tararsın bile bile

Artık bardak da biraz bizim istediğimiz kadar dolsun

Her şey gönlümüzce olsun

2. Kısım : Ceza

Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre

Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok

Kendini övüp durana çer çöp deniyor

Benim yok ayıbı sen ört bu sene sonu bu deli 44

Bu yeni modeli rapimin konuşur hep tırt

Komedi gibi zor işin astık capini ters tak

İki çatlak kesti yolu, topu tepe taklak

İkinci round fight clup içeri geç yer kap

Bu dökülen kana tere bu gözyaşına iyi bak

Özündeniz bu işin akademisyeni bitap olur

79'dan beri değişiyo hiphop

Eleriz alayını sömürücülere dik

İşe yaramazların adına çekili pim

Kendi kendine acıyan için bitiyor film

Hayat senin başa alacağın bi' video değil

Nakavt!

Elinde kara kalemi belindeki ne wannabe

Bırak o mikrofonu bi' peşimden gelin follow me

Bu nasıl kara para bu nasıl bi' kara parodi

Bunadı bunak ama beni unutamadı

Bozulu verme pozunu ver çek önüne perde

Bu sana acı biber

Yeni bi' belge yaşamı toz pembe

Kaybettiklerimin yanında birer hiçsiniz

Daha yok bu kadar işte

Nakarat: Killa Hakan

Cevap panter platin panzer

Hardcore master hotz sweat kommando

Bomba danger atla ranger

Yok sakınca bak kan akınca

Cevap panter platin panzer

Hardcore master hotz sweat kommando

Bomba danger atla ranger

Yok sakınca bak kan akınca

3. Kısım : Massaka

Atlattık kışı denetim sıkı

Barikat marikat tutmaz bu hızı

Gitmedi kalpte bedende sızı

Piyasa susacak çıkmasın gıkı

Hoş girdik kızım milyonla çıkıp

Ruhumuz çizik hadi kurtar o kıçı

Farklıyım diyom kan her zaman sıvı

Massaka geldi piyasa kısır

Boğazı ısır yok sana rızık

Hava eksi derece kendini ısır

Asfaltta yanlıyo gökyüzü kızıl

Eskiler rapi yok sayar ama ı-ıh

Avrupa soğuk güneşi atlar

Şebeke organizeli

Sok bunu kafana bahçende Massaka

Diplerden çıkıp ve tuz bastım yarana

Korktuğun adam çok sempatik delikanlı (Delikanlı)

Bak sen geri kaldın (Geri kaldın)

Şeytana ruhumu vermiştim geri al (Geri al)

Zorla geri aldım (Zorla)

Import, export, Londra, Bayburt

Kasırga dünyaya esti tayfun

Şehirde haydut omuzda baykuş

Osmanlı geldi şimdi harbi Fight Kulüp

Mesajım direkt yok bizde lateks

Massaka 3-6 sokakta paten

Rapin çok abes, iyi dinle kardeş

Oktagon kafes, barikat ateş

4. Kısım : Contra

Contravolta ve eskisinden aşağılık

Doğmuşum henüz 2 aylıkken

O yüzden aklım başımdan

Ivana'nın ön dişleri gibi ayrık

Ben kendimi bile yok saydım, kendime bile yok saygım

Gerçek rap yapardım beni dinleyen herkese fikrini sorsaydım

Sıka sıka deliyorum atmosferi

Hele bi' defterime değ

Tere bulan of çekip

Peki, Cont ateist mi, müslüman mı?

Ne ateisti la ben agnostiğim (Ha, ha)

Edinme dert, nedense peltek Rap'çiler

Her klibimi seyirdeler

Sanırım o yüzden edemezler

Eşofmanımın içindekini değinmeden (Waow)

Selametle devam et

Politikacı gibi, zengin eder beni cehalet

İsmi: Çağdaş

Bil ayık olduğum için yeni gözlüklüye oyum her an ret

Hoppala yallah Kanada'ya!

Artık varı yoğu yamanayım bana bi' daha

Beşer değişik hayatım kara mizah

Onu aşağılarım o da beni yapar ilah

Nakarat: Killa Hakan & Anıl Piyancı

Cevap panter platin panzer

Hardcore master hotz sweat kommando

Bomba danger hard tarayınca

Yok sakınca bak kan akınca

Cevap panter platin panzer

Hardcore master hotz sweat kommando

Bomba danger (Yeah) hard tarayınca

Yok sakınca bak kan akınca

5. Kısım : Anıl Piyancı

Haydi bre rapçiler

Hepsi sert betondan

Vur davuluna çal mertçe tokmak

Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi

Genç yaşımda bende toplar

Eğme topra'm dik tut başını hep erkek ol lan

Tek bir an var Atam'ın diz çöktüğü

Çalar Harmandalı, zeybek oynar (Zeybek oynar)

Kanlı nefesli, Piyancı torunudur Aydın efesi

Karşıyaka çocuğu, çarşı genci

Adamına göre muamele saygı sevgi (Saygı sevgi)

Vardı şeklim, aldık gezdik

Vaz mı geçtin, farkı sezdin

Geceleri parkları az mı gezdik

Sabah olana kadar söz yazdık

Eksik yok, fazla var

Yürü gazla lan

Bütün hayatın yalan dallama

Bizi mi eğicen sandın, ha ha ha

İnan acıyorum haline, vah vah vah

Kemik alsana, gelip ağlama

Beni bağlamaz ki senin ağlaman

Tek bir lafla bak bitti saltanat

Hepsi darmadağın rapçi kahraman

6. Kısım : Khontkar

Woo, woo

Kültürü mahalle, her türlü bana ne

Yok bizde bahane, çalıştık zaman ne

Değişmez kural hep saygıdır

Öğren'cen yavru kurt ha gayret

Adıma şarkı yazar her gün

Bayılır çok sever o zevzek

Khontkar bur'da bak yok dönmek (Yok)

Zorlar sınırları vay yürek

Kahvemi çayımı tazele

Kırmızı köşeden directive ediyo Kaset bana

Hazırım dövüşe, dediler: ''Fight Kulüp''

Seri ise yumruklar, tamam

Flash hızlı gelir ringe

Yavaşlat'cam sizin için bu gösteriyi

Kıran kırana mücadele

Aynı sırıtan rakip yok bizim için tüy siklet inan (Bleedat!)

Zor tabi göte almak boru

Zoru yok bam bam kendini koru

Yakıştımı yüzüne TrapLord moruk

Tarzım tartışılmaz pahalıyım oğlum (Rich Rich)

Her şeyi bi' odada kurdum

RedKeyGang worldwide fişek gibi oldu

Onların hepsi bak koyun

Neydi o klişe?

-Hakkımda ne duydun?

Nakarat: Killa Hakan

Cevap panzer platin panzer

Hardcore master hotz sweat kommando

Bomba danger hard tarayınca

Yok sakınca bak kan akınca

Cevap panter platin panzer

Hardcore master hotz sweat kommando

Bomba danger hard tarayınca

Yok sakınca bak kan akınca

7. Kısım : Summer Cem

Woah, woah, woah

Kafam karışık

Çamura yapıştı

Her gün kaos banko

Zamanla alıştık

Üstümde Barca forma

Kolumda parlar Rollie

Maddi durumu sorma

İşler yolunda homie

Fight Kulüp 2, ben Cem (Huh)

Drive-by, gibi bang bang (Huh)

High way city mahallem (Huh)

36 boys gang gang (Gang gang)

Öcüler çıkar akşam (Akşam)

Cepler dolu tavşan (Haze)

Tek sigortam bu Glock

Ne konuşuyon bana yavşak?

Cem abi acayipsin

Punchlar sanki Tyson

Foto çekece'dik de

Ne zaman müsaitsin, no no

Nakit varsa gel vaktim dar bebek zor

İstersen topla bak ben hazırım let's go

Çinçin, Hürriyet, Dolapdere ghetto

Selam tüm sokak çetelere hemşo

Senin sahte mafyalığın dümen zaten hep şov

Ben kaçar koşar peşimden million

FİGHT KULÜP 2 ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 22 Ekim Perşembe gününü 23 Ekim Cuma gününe bağlayan gece 00:00 'da çıkmıştır. Youtube'da yayınlanan şarkı kısa sürede yüz bin izlenmeyi ve 80 bin beğeniği geçmiştir. Şarkının klibi MASSAKA Youtube kanalına yüklenmiştir. Parça hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Beat: DJ Rocky

Mix & Master: Canpaşa

Production Company: LOUD Neighbors

Director: Yeeiid

DOP: Stanley Floyd, Atıf Ülkü, Cengiz Ayvaz

Assistant Director: Ulaş Koyuncu

Edit: Yeeiid

Color: Oğuz Birgölge

Gaffer: Ceyhun Okur

Production Assistant: Kaan Koyuncu

Lighting Company: İstanbul Işık, Afrika Film