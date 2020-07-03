Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti

UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, 57 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.

Rusya kaynaklı haber ağı RT.com'a göre Nurmagomedov ailesinin dostu ve Çeçen Cumhuriyeti lideri olan Ramzan Kadırov, 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov'un yaşam savaşını kaybettiğini doğruladı.

ÖZEL UÇUŞLA MOSKOVA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Abdülmanap'ın Dağıstan Cumhuriyeti'nde hastalandığı ve "özel bir uçuş" ile Moskova'daki bir askeri hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Haziran ayının sonuna doğru Abdülmanap'ın komadan uyandığı ve 'duyarlı' olduğu bildirilmişti. Ancak Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve 57 yaşında hayatını kaybetti.