Kesilmemiş deniz esintisi tarifi | Masterchef eleme gecesi, Masterchef 13 Eylül tarifleri

Masterchef'te "Kesilmemiş Deniz Esintisi" olarak da tanıtılan ravioli tarifi haberimizin detaylarında.

KESİLMEMİŞ DENİZ ESİNTİSİ TARİFİ



Danilo Chef tarafından ayrıntıları verilen yemekte ıstakoz ön planda olan bir yiyecektir. Istakoz dolgulu ravioli olarak da geçmektedir.

RICOTTA PEYNİRLİ RAVİOLİ TARİFİ

Gerekli malzemeler

2 yumurta

2 su bardağı un

Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için

Istakoz (yetecek kadar)

1, 2 dal ince kıyılmış taze fesleğen

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yumurta akı

1, 2 dal taze fesleğen

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Kiraz domates

RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Hamur için gerekli malzemeleri derin bir kapta karıştırıp yoğuralım.

Hamurun üzerini kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakalım.

Bu esnada peynirli harcı hazırlayalım.

Bir kapta ıstakoz, kıyılmış taze fesleğen ve baharatları karıştıralım ve ardından hamuru üçe bölüp yuvarlayalım.

Çok az un serperek merdane yardımıyla açalım. Üzerine yumurta akını sürelim.

Harçtan bir tatlı kaşığı alarak hamurun yarısına aktaralım.

Diğer yarısını üzerine kapatalım. Tırtıklı bıçak ile kare şeklinde keselim.

Tencerede yeteri kadar su kaynatalım.

Hazırladığımız raviolileri tencereye alıp 4-5 dakika haşlayalım.

Ayrı bir tavaya zeytinyağını ve ince kıydığımız sarımsakları ekleyip soteleyelim.

Haşladığınız raviolileri tavaya ekleyip 3-4 dakika soteleyelim.

Ocaktan almaya yakın üzerine fesleğen yaprakları, ikiye kesilmiş kiraz domates ekleyip harmanlayalım.

RAVİOLİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Ravioli hamurunu açarken bütün yumurta kullanmak yerine, yumurtanın sarısına ağırlık verelim.

Hamurun su eklemeden yoğrulması için, sert bir kıvamı olmalıdır.

Lezzetini arttırmak için, haşlanan ravioli makarnasını tereyağında soteleyebilirsiniz.

Hamurunun düzgün olması için makarna makinelerini kullanarak şekil verebilirsiniz.

Hamurun birbirine yapışmaması için, su kaynadıktan sonra içerisine 2 damla limon ve zeytinyağı damlatmanız fayda sağlayacaktır.