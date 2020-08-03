Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı

Ünlü şarkıcı Berkay, geçtiğimiz günlerde 300 bin TL değerindeki kolyesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcının ardından bu sefer de eşi Özlem Ada Şahin, lüks saatiyle gündem oldu.

2 MİLYONLUK SAAT TAKIYOR

Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan markalarla iş birliği yapan Özlem Ada Şahin, önceki gün turuncu renkli saatiyle Instagram'dan paylaşım yaptı. Şahin'in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL... Şimdilerde ailesiyle tatil yapan Özlem Ada Şahin, yeni saatiyle sık sık poz vermedi de ihmal etmiyor.

2 MİLYON 600 BİN TL'YE ARABA

Bir hafta önce Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay Şahin, 300 bin TL'lik kolyesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eşine 2 milyon 600 bin liralık son model bir cip almıştı. Yeni araçları hakkında konuşan şarkıcı, "Aracı eşim çok beğendi, 'Al' dedi; ben de hemen aldım" demişti.