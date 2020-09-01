Kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suç üstü yakalandı

Bursa'da kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, dolandırmak istediği kadının 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını almaya çalışırken yakalandı.

Bursa'nın Merkez Nilüfer Mahallesi, Emek Sokak'ta 31 Ağustos'ta meydana gelen olayda, A.K. (32), ev hanımı S.K.'yı (47) arayarak kendisini savcı olarak tanıttı. A.K., S.K.'ye FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini ve para karşılığı kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.

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Arayan şahıstan şüphelenenS.K. biraz düşüneceğini söyleyerek telefonu kapattı. S.K. telefonu kapatır kapatmaz polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Son zamanlarda yapılan dolandırıcılık taktiklerinden olduğunu anlayan polis ve S.K işbirliği yaparak A.K' yi tekrar aradılar. Kadın, A.K' yi tekrar arayarak evinde 50 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası olduğunu, gelip bunları alabileceğini söyledi. S.K.'nin telefonu üzerine A.K., İstanbul'dan yola çıkarak Bursa'ya geldi. S.K.'nin evindeki ziynet eşyalarını almaya giden S.K., altınları alacağı sırada, polis tarafından suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.