Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları resmen başladı.

Gelecek sezon öncesinde istediği hem yabancı hem de Türk futbolcular için rapor hazırlayan Terim, yeni isimlerin kamp çalışmasına yetiştirilmesinitalep etti. Fatih Terim'in talebinin ardından görüşmeler resmen başladı.

MENAJERİNİN PAYLAŞIMI GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

Kadrosuna gelecek sezon Türk isimler de katmak isteyen Galatasaray, Almanya Ligi'nde küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman için görüşmelere resmen başladı. Milli yıldızın menajeri Ersin Akan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde görüşme gerçekleştirildi. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, bu görüşme öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'ın stadından paylaşım yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEKRAR BİR ARAYA GELECEKLER

Galatasaraylı yöneticiler, bu görüşmede Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Kenan Karaman için hazırladıkları teklifi sunarken, tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ortaya çıktı.

Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.