Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Kenan İmirzalıoğlu'nun 2018 yılında 500 bin TL'ye aldığı GMC marka minibüsün hırsızların hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun aracını görüntüleyen muhabirler, minibüsün logosunun çalındığını fark etti.

MUHABİRLER FARK ETTİ

Posta'da yer alan habere göre: oyuncunun minibüsünün önünde markanın kırmızı renkte bir logosu olmalıydı. Ancak İmirzalıoğlu'nun aracındaki bu parça sökülmüş halde görüntülendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu tür otomobil parçalarını toplayan hırsızların kurbanı olduğu ortaya çıktı.

ANNE VE BABA OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR"

Baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün eşi Sinem Kobal ile bir poliklinik çıkışı görüntülenmişti. Çift bebeklerinin durumunun çok iyi olduğunu doğumu beklediklerini söylemişti.