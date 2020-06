Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Geçtiğimiz sene evliliklerinde büyük bir kriz yaşayan ve boşanma aşamasında yeniden barışan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, bu sefer de doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Beren Saat, Instagram hesabından eşi Kenan Doğulu'nun yeni yaşını kutladı. Ancak Doğulu eşinin paylaşımına tepkisiz kaldı.

NE YORUM YAPTI NE DE BEĞENDİ

Arkadaşlarının ve aile dostlarının her paylaşımına cevap veren Kenan Doğulu, Beren Saat'in uzun doğum günü paylaşımını görmezden geldi. Ünlü şarkıcının paylaşıma neden tepki vermediği ise merak konusu oldu.

"BU SEFER TAMAM DEDİKÇE KOPAMAZ OLDUK"

Instagram hesabından Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, altına şu notu yazmıştı: "Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol oldun hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun..."