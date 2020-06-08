Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı

Usta sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 56 yaşında yaşamını yitirdi. Sunal'ın 20. ölüm yıldönümü yaklaşırken onun anısına hatıra para basıldı.

TÜM DÜNYADA SATIŞA ÇIKTI

Euro banknotlarının basıldığı Fransa'daki Oberthur Fiduciaire matbaalarında hatıra ve tanıtım amaçlı "0 Euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın çizimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı. Avrupa Merkez Bankası onayıyla 5 bin adet basılan koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, diğer yarısıysa başta Avrupa olmak üzere dünyada satışa çıktı. Hatıra para, Türkiye'deki çeşitli internet sitelerinde 70 TL'den satılıyor.

AVRO BANKNOTLARIYLA AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP

Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro" ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.

Hatıra para daha önce de Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Ali Onbaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa (Killigil), KKTC Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük ile Göbeklitepe, Sultanahmet Camiii ve Kapalıçarşı için basılmıştı.