Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonra sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaşan Hanife Gürdal, geçtiğimiz gün, 9 ay önce evlendiği fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile boşandı. Şimdilerde zor günler geçiren Gürdal, dün akşam Instagram hesabından video yayınlayarak eski eşine seslendi.

"EMEKLERİMİ SANA YAR ETMİYORUM"

Instagram'da 585 bin abonesi bulunan Hanife Gürdal, "Bu konuyla ilgili açıklama yapacak kadar iyi hissetmiyorum. Kendisine rica ediyorum benimle ilgili düşünme konuşma. Bundan sonra hayatımda olma. Burası benim evim, düzenimi bırakıp gitmiyorum. Emeklerimi de sana yar etmiyorum. Arkamdan konuşurken 2-3 kere düşün. Kavga edip rezil duruma düşmek istemiyorum" dedi.

"KEMAL'E ÇIPLAK FOTOĞRAF YOLLAYAN KADINLAR BANA YORUM YAPIYOR"

Kemal Ayvaz'ın memleketi olan Trabzon'da yaşadığı için tepki çeken Hanife, kendisine gelen kötü yorumlara da şu ifadelerle cevap verdi: "Herkes bir yorum yapacak ve bunun önüne geçemeyeceğim. Ben adamın memleketinde ve onun evinde değilim. Parasını verdiği her yerde yaşayabilirim. Bu kimseyi ilgilendirmez. Burada kalacağım, ailemi de buraya getireceğim. Barışmıyorum da çünkü ahlaksız kadın çok bu memlekette. Burada bana bu tarz yorumlar yapan kadınlarda biliyorum ki Kemal'e de çıplak fotoğrafını gönderiyorlar."