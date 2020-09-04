Keçiboynuzu unu nedir? Keçiboynuzu unu faydaları neledir? Keçiboynuzu unu kek, kurabiye yapımında nasıl kullanılır? Keçiboynuzu unu tarifleri

Halk arasında daha çok keçiboynuzu olarak bilinen harnup, özü ile tozu ile çayı ile de faydalı bir bitkidir. Keçiboynuzunu un, toz, pekmez, çay ve özü olarak farklı şekillerde besinlere eklemek mümkündür. Keçiboynuzu unu ile ilgili merak edilen pek çok bilginin yanı sıra, keçiboynuzu ununun faydaları da merak ediliyor. Keçiboynuzu unu nedir? Keçiboynuzu unu faydaları neledir? Keçiboynuzu unu kek, kurabiye yapımında nasıl kullanılır? Keçiboynuzu unu ile sağlıklı lezzetli tarifler yapabilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU UNU NEDİR?

Keçiboynuzu yüzyıllardır sağlığa olan faydalarıyla bilinir. Günümüzde, doğal ürünlerin daha da önemli hale gelmesiyle ilgi görmeye başlayan keçiboynuzu unu ile pek çok tarif de yapılmaktadır. Meyve olan keçiboynuzu, kurutularak tüketilir. Bu meyvenin unu sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Çekirdeklerinden ayrılarak öğütülerek un haline getirilen keçiboynuzu unu harnup unu olarak da bilinmektedir.

Doğal ortamında yetişen ve şifalı bir bitki olan keçiboynuzu ile katkısız olarak hazırlandığında, keçiboynuzu unu mutfaklarınızda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir undur.

KEÇİBOYNUZU UNU FAYDALARI

A ve C vitaminleri bakımından zengindir.

Vücuda bolca protein, fosfor, magnezyum, çinko gibi mineraller ile A, B, D ve E vitaminlerinin girmesini sağlıyor.

Sodyum bakımından oldukça zengindir.

Kolesterol hastalarının tercih edebileceği bir üründür.

Gribal enfeksiyon ve astım gibi hastalıklarla savaşır.

Sindirim rahatsızlıkları ve bağırsak hastalıkları için iyileştirici özelliği vardır.

Antioksidan özelliği sebebiyle diyetlerde kullanımı önerilir.

KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLİR? KEÇİBOYNUZU UNU KULLANIM ALANLARI

Keçiboynuzu unu ile pek çok yiyecek yapmak mümkün. Daha önemli olan ise bu yiyeceklerin çok sağlıklı olmasıdır. Keçiboynuzu unu, kakao ve şekere alternatif lezzette bir üründür. Tariflere eklenen belirli bir kısmı, yiyeceklerinize başka hiçbir üründe bulamayacağınız nefis tatlar ekler.

Keçiboynuzu unu ile çaylar yapabilir ve kışın boğaz problemlerinden de kurtulabilirsiniz. Sağlıklı bir karışım için tercih edebileceğiniz keçiboynuzu unu, süte de karıştırılabilir.

Keçiboynuzu unu ile kakao ve şeker kullanımını azaltabilir hatta bitirebilirsiniz.

Kek ve kurabiyelere en güzel tadı verebilecek keçiboynuzu ununu, badem, Hindistan cevizi, kuru meyve ile destekleyebilirsiniz. Şekeri az gelirse, keke ve kurabiyeye keçiboynuzu pekmezi de ekleyebilirsiniz.

Hamileler ve emzirenlerin doktora danışarak kullanması tavsiye edilir.

KEÇİBOYNUZU TOZU | KEÇİBOYNUZU UNU

İki ismi de kullanılan keçiboynuzu unu, baklagiller familyasından olan keçiboynuzu bitkisinden üretilir. Keçiboynuzu unu besin değerleri açısından fazlasıyla zengindir.

Keçiboynuzu unu aktar veya büyük marketlerde bulunur. Ayrıca doğal ürünler satılan çevrim içi alışveriş sitelerinde de keçiboynuzu unu, keçiboynuzu özü veya keçiboynuzu pekmezi bulmak oldukça kolaydır. Tabi, satın alırken güvenilir sitelerden almak oldukça önemlidir. Fazlasıyla popüler bir ürün olması sebebiyle, sahteleri raflarda çok sık görülüyor.

KEÇİBOYNUZU UNU TARİF | KEÇİBOYNUZU UNU KEK YAPIMINDA NASIL KULLANILIR?

Keçiboynuzu unu ile kek yapmak için gerekli malzemeler

1 su bardağı keçiboynuzu unu

1 su bardağı un

3 yumurta (oda ısısında)

1 su bardağı süt (oda ısısında)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 portakal rendesi

1/2 (yarım) su bardağı ceviz

Üzerine

Pudra şekeri

Yapılışı

Çırpma kabına yumurta ve şekeri alalım. Güzelce çırpalım.

Süt ve sıvı yağı ekleyelim. Çırpmaya devam edelim.

Portakal rendesi, iri dövülmüş ceviz, un, keçiboynuzu unu, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyelim.

Un ve keçiboynuzu ununu eleyerek ilave edelim.

Karışımı kaşıkla hafifçe karıştıralım ve yağlanmış kek kalıbına dökelim.

180 derecede fırının orta kısmına koyalım ve pişirelim.

Yaklaşık 20 dakika sonra kürdanla pişip pişmediğini kontrol edelim.

Sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine hafifçe pudra şekeri serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

KEÇİBOYNUZU UNU TARİF | KEÇİBOYNUZU UNU KURABİYE YAPIMINDA NASIL KULLANILIR?

Keçiboynuzu unu ile lezzetli bir kurabiye yapmak için gerekli malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı keçiboynuzu unu/tozu

1 su bardağı çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı pekmez

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapımı

Yumurtaları, tahin ve pekmez ile bir kasede çırpalım.

Keçiboynuzu unu, çekilmiş ceviz ve kabartma tozunu tahinli karışıma ekleyelim. Ve bir kaşık ile karıştıralım.

Pişireceğimiz tepsiye yağlı kağıt serelim.

Ellerimizi ıslatarak karışımdan küçük toplar alıp yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim.

Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında üzerleri çatlayana kadar pişirelim.

Afiyet olsun.

EVDE ÇİKOLATA YAPIMI NASIL OLUR?

Evde sağlıklı ve çok lezzetli bir çikolata yapmak isterseniz; bunun ana karakteri kesinlikle keçiboynuzu unu olacaktır.

Malzemeler

¼ su bardağı keçiboynuzu unu

2 yemek kaşığı Fıstık ezmesi (kendiniz yapmışsanız daha da faydalı olacaktır.)

Bitter çikolata (şekersiz de kullanabilirsiniz) veya 1 yemek kaşığı kakao

1/3 su bardağı hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı pekmez

Dilerseniz ¼ su bardağı biraz ezilmiş fındık

Evde çikolata yapımı tarifi

Malzemelerin hepsini bir kapta karıştırarak yapabileceğiniz bu tarif için pişirme gerekli değildir. Blender yardımı ile iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Eğer parçalı çikolata severseniz, fındıkları tam olarak çektirmeyin.

Son olarak bu çikolataları silikon kaplara alabilirsiniz. Eğer yoksa bir saklama kabına da alabilirsiniz.

Afiyet olsun.