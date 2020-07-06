Keçiboynuzu nasıl yazılır? TDK'ya göre Keçiboynuzu mu, Keçiboynuzu mu? Keçiboynuzu ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Keçiboynuzu". Peki, Keçiboynuzu nasıl yazılır? TDK'ya göre Keçiboynuzu mu, Keçiboynuzu mu yazılır?

06.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:30

Keçiboynuzu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Keçiboynuzu TDK'ya göre nasıl yazılır? Keçiboynuzu nasıl yazılır? Keçiboynuzu mu, Keçiboynuzu mu? TDK'ya göre Keçiboynuzu kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE ALİNAZİK NASIL YAZILIR?

Keçiboynuzu: Yanlış

Keçiboynuzu: Doğru

ALİNAZİK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Keçiboynuzu, -ği:

isim, (alina:zik)

Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir yemek türü.