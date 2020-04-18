Kazım Koyuncu kimdir? Kazım Koyuncu nereli, neden öldü? Kazım Koyuncu hayatı

Kazım Koyuncu, müziğe babasının aracılığı ile başladı. Grup Dinmeyen ile profesyonel olarak çalışmalara başlasa da kısa süre sonra dağldılar. Ardından Denizin Çocukları anlamına gelen Zuğaşi Berepe grubunu kurdu. Grup iki albümün ardından dağılsa da Koyuncu müziğie yalnız devam etti ve Türkiye'nin her noktasında konserlere başladı. Kazım Koyuncu hayatı ve biyografisi haberimizde....

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Koyuncu, 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Hopa'da bakkallık ve berberlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan babası Cavit Koyuncu, 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluş dönemlerinde partililerle tanışarak, dükkanı öğrencilerin kitap-gazete okuma yeri haline getirmiş. Kâzım Koyuncu'nun dört erkek ve bir kız toplam beş kardeşi vardı. Babası, 12 Eylül Darbesi'nde Erzurum'da 6 ay hapis yattığı sıralarda Kâzım Koyuncu 10 yaşındaydı.

GRUP DİNMEYEN KURULDU

Babasının aldığı mandolin ve amcasının Almanya'dan getirdiği gitar, Kâzım Koyuncu'nun müzik ile ilgilenmeye başladığı ilk dönemlerdi. 17 yaşında köyünden çıkar ve 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girer. 1993 yılında okulu bırakır ve sadece müzik yapmaya karar verir. 1990 yılında Çağdaş Sanat Atölyesi'nin etkinliklerinde yer aldı. Çağdaş Oyuncular'ın sahneye koyduğu bir oyunun müziklerini yaptı. 1991 yılında Ali Elver ile birlikte kurduğu ve müziğe başladığını söylediği "Grup Dinmeyen" ortaya çıktı.

GÜLBEYAZ DİZİSİ SAYESİNDE TÜRKİYE TANIDI

Grup Dinmeyen tek albümünden sonra dağıldı, Kâzım Koyuncu 1993 yılında Mehmedali Barış Beşli ile birlikte Zuğaşi Berepe (Denizin Çocukları) isimli yeni bir grup kurdu. Zuğaşi Berepe, Kâzım Koyuncu'nun müzik yaşamında olduğu kadar Lazca söyleyen bir rock grubu olarak da Türkiye'de önemli bir adımdır. 1995 yılında grup ilk albümü Va Mişkunan'nı yayınladı. Üç yıl sonra ikinci albümleri İgzas geldi. 1998 yılında ikinci albümlerini yayınladıktan sonra grup dağıldı. 2000'li yılların başında Kâzım Koyuncu askere gitti. Askerden döndükten sonra 2001 yılında ilk solo albümü Viya!'nın kayıtlarına başladı. Albüm çok ses getirmedi, fakat Kâzım Koyuncu için büyük bir deneyim oldu. İlk albümdeki şarkılar daha sonra klasikleşti. 2002 yılında Gülbeyaz adlı karadeniz dizisinin müziklerini Gökhan Birben ile yaptı. Dizinin müziklerini yaptığı sırada dizinin bazı bölümlerinde yer aldı. Reyting rekorları kıran dizinin müzikleri çok beğenildi ve Kâzım Koyuncu tüm Türkiye'de bir anda tanındı. Dizi bittikten sonra konserler arttı. 2003 yılında ikinci albümün kayıtlarına başladı. 2004 yılında ise ikinci solo albümü Hayde'yi yayınladı. Albüm satış rekorları kırdı. Yurt dışında da konserler vermeye başladı.Bu sırada rahatsızlandı ve 2004 yılının sonunda kanser olduğunu öğrendi. 2005 yılının yaz ayında hayatını kaybetti. Öldükten bir yıl sonra anısına Dünyada Bir Yerdeyim adlı albüm yayınlandı.

SALKIM SÖĞÜT ÇALIŞMASIYLA YOLUNA YALNIZ DEVAM ETTİ

Kazım Koyuncu, grubun dağılmasının ardından Salkım Söğüt adlı projelerin ikincisinde 3 şarkıyla tek başına yer almıştı. 2000 yılında Beyoğlu Metropol Müzik'in çıkardığı Salkım Söğüt dizisinin ikincisinde Megrelce "Didou Nana" şarkısını, Lazca çok sevilen bir türkü olan "Golas Empua Yulun" ile "Dağlarda Kar Sesi Var" türküsü ile yer aldı. Salkım Söğüt 4'te ise Kazım'ın seslendirdiği "Ou Nana" şarkısında İlkay Akkaya ile düet yaptı. 2001 yılında Viya! adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır.Albüm, Kâzım'ın gelecekteki müziğinin şekillendiği, habercisi olduğu bir albüm olarak düşünülebilir. Viya! albümünü Lazca, Gürcüce ve Hemşince anonim şarkılar ve Laz sanatçı Hasan Xelimişi'nin eserlerini söyledi. 2002 yılında Kanal D'de yayımlanan Gülbeyaz dizisinin bazı bölümlerinde oyuncu olarak görev aldı ve dizinin yayınlandığı sırada tüm ülke çapında bir anda popüler oldu. Daha sonra Kemal Sahir Gürel ile birlikte Sultan Makamı adlı dizinin müziklerini hazırladı. 2003 yılında ikinci solo albümünün çalışmalarına başlar. Gülbeyaz dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam bu albümde "Ben Seni Sevduğumi" türküsünü seslendirirken Kâzım Koyuncu ile birlikte de "Gelevera Deresi" türküsüne düet yapmıştı. 2004 yılının mart ayında yayınlanan albüm büyük ilgi görür ve yılın en çok satan albümlerinden biri olmasının yanı sıra en çok konuşulan albümlerinden birisi de olur.

2004 yılının aralık ayında Kâzım Koyuncu'ya testis kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi sırasında 4 Şubat 2005 tarihinde İstanbul, Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde izleyicileriyle buluştu. 23 Nisan 2005 günü Trabzon Dernekler Birliği'nin İstanbul Ticaret Odası'nda düzenlediği "Çernobil'in etkileri ve Hasta Hakları" panelinde yaşam, hastalık, bilimi sorguladığı acı ve isyanı bir arada hissettiren bir konuşma yaptı. Kâzım Koyuncu, 30 Nisan 2005 tarihinde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülünü almak için Trabzon'a gitti. 25 Haziran 2005 günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğinde gerçekten de bir yürüyüş başlatmıştı. 27 Haziran 2005'te, doğduğu köy olan Pançol'da köy mezarlığında defnedildi.