Kayra kelime anlamı olarak oldukça iddialı bir isim. Oldukça farklı ve dikkat çeken bu kelimenin anlamı oldukça merak ediliyor. Peki, kayra ne demek? Kayra kelimesi anlamı? Kayra kelimesi kökeni?

KAYRA NE DEMEK?

yüksek noktada tutulan ya da sayılan bir kişiden gelecek olan iyilik ya da lütuf olarak bilinmektedir. Aynı zamanda ihsan, atıfet ya da inayet olarak da geçer. Bu anlamları üzerinden günümüze en beğeni toplayan Türkçe kökenli adlar arasında yer almaktadır.

KAYRA KELİMESİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Son yıllarda oldukça sık duyduğumuz bu kelime Kayra, kuranda geçmemektedir.