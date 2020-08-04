Kayısılı crumble nasıl yapılır? Kayısılı krambıl tarifi, malzemeleri

Kırıntı halinde olan crumble, kayısı ile tatlanıyor. Yapılışı oldukça basit olan kayısılı krambıl, iki aşamada yapılıyor. Altı ve üstü için ayrı çalışmalar gerekiyor. Farklı bir damak tadı arayanlar için vazgeçilmez lezzetlerden olan kayısılı crumble malzemeleri haberimizde.

KAYISILI CRUMBLE NASIL YAPILIR?

Crumble, farklı meyvelerle elde edilecek, basit tatlı türlerindendir. Kayısıların parçalara ayrılarak üzerinin doldurulmasıyla yapılır. Turtanın farklı bir türüdür.

Kayısılı crumble tarifinde, meyvelerin büyüklüğüne göre meyvelerin adedi değişebilir ve tadına göre de şeker ekleyip, eklememeye karar verebilirsiniz.

KAYISILI CRUMBLE MALZEMELERİ

Üzeri için:

2 çorba kaşığı dolusu tereyağ

2 çorba kaşığı toz şeker (tercihe göre eklenmeyebilir)

1 su bardağı un

Alt kısım için:

10-12 adet kayısı

1 çorba kaşığı toz şeker

KAYISILI CRUMBLE TARİFİ

*Kayısıların çekirdekleri çıkarılır ve iri olacak şekilde doğranır, fırın kabına yayılır ve üzerine şeker serpilir.

*Üzeri için hazırlanan soğuk tereyağ ve diğer malzemeler bir kabın içine konulup dikkatli şekilde malzemeler birbirine yedirilir. Ardından iki elin arasında ufalanacak şekilde karıştırılır.

*Hamur kum tanesi kıvamında ufalanmalıdır.

*Elde edilen hamur kayısıların üzerine paylaştırılır.

*180 derece fırında üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar pişirilir. (40-45 dakika)

*Ilıkken ve tercihe göre dondurmayla servis edilebilir.