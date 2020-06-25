Kayısı yağı cilt için nasıl kullanılır? Kayısı yağının cilde faydası nelerdir?

Uzun süre kullanabileceğiniz kayısı yağı, içerisinde bulunan vitaminler sayesinde büyük fayda sağlar. Oluşmuş sivilcelerin, lekelerin ve egzamaların azalmasında, canlılık ve daha genç bir cilt için sihirli anahtar kayısı yapıdır. Maske olarak kullanılır. Cildinize göre hazırlayabileceğiniz maskeler sayesinde muhteşem cilde kavuşabilirsiniz. Doğal olması ile sıkça tercih edilen yağ, uzun süre kullanıma uygundur.

KAYISI YAĞININ CİLDE FAYDASI NELERDİR?

-Kayısı yağı, cildin sarkmasının önüne geçer.

-Cildi ölü hücrelerden arındırır ve daha canlı gözükmesini sağlar. Özellikle yorgun olduğunuz günlerde kayısı yağı ile hazırlayacağınız maskeler, cilde iyi gelecektir.

-Kayısı yağının içinde bulunan vitamin ve mineraller sivilce oluşumunun önüne geçer. Yağ dengesini düzenler ve oluşmuş lekeleri yok eder.

-Kayısı yağı egzama gibi cilt yaralarının iyileşmesine yardımcı olur.

-Gergin yapar ve daha parlak olmasına yardımcı olur.

KAYISI YAĞI İLE HAZIRLANAN MASKELER NELERDİR?

1)Cilde sağladığı faydalar ile bilinen yağ türü, doğru ürünler ile kullandıkça etkisi daha da artacaktır.

Kayısı ve elma maskesi;

-Elma

-Kayısı

-şeker

Elmalar soyulur ve kabuklar kaynayan suya atılır. Kayısı yağı elma kabuklarının ardından atılır. 7-8 dakika kaynayan elma kabukları ezilir. Püre haline gelen maskeye iter şeker atıp kullanabilir, isterseniz sade olarak kullanabilirsiniz. Nazikçe cilde sürülen maske 20-3- dakika ciltte beklemeli. Daha sonra ılık su ile yıkayıp sonucu görebilirsiniz.

2) Bir diğer maske tarifi ise bal ve kayısı ile hazırlanır. Her iki üründe cilde birçok fayda sağlar.

Kayısı ve bal maskesi;

-Kayısı yağı

-Bal

-Süt

Kayısı yağı içine 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı süt ekleyin. Ürünleri derin kapta iyice karıştırın. Yüzünüzün tamamına sürün ve kurumasını bekleyin. 10-15 dakika sonra yıkayın. Cildin yumuşak olduğu hissedilecektir. Maske haftada 1 kere yapılmalıdır.

KAYISI YAĞI İÇERDİĞİ VİTAMİNLER NELERDİR?

Cildin daha canlı görünmesi, parlak ve bakımlı olması için vitamin desteği gerekmektedir. Cilt için gerekli olan E, A VE C vitamini bünyesinde barındıran kayısı yağı, ciltte oluşmuş veya oluşabilecek lekelerin önüne geçmektedir. Kayısı yağı, yüksek miktarda omega 3, omega 6 ve omega 9 ile cilt bakımı için gerekli tüm vitaminleri barındırır.

KAYISI YAĞININ ZARARI VAR MI?

Oldukça fazla yararı bulunan kayısı yağı, fazla kullanımdan zarara sebep olabilir. Kayısı yağını özellikle kadınlar, kaş ve kirpikleri gürleştirmek için kullanırlar. Fakat fazla miktarda kullanıldığında aşırı tüylenmeye sebep olur. Az miktarda siyanür yağı içerir bu yüzden de dikkatli kullanılmalıdır. Doğal ürünler kullanımı son zamanlarda artsa da, cilt testi yaptırmadan herhangi bir ürün kullanmamalıyız. Kayısı yağı çok faydalı olabilir fakat alerjik durum söz konusu olabilir.

BESLENMEDE KAYISI YAĞI NASIL OLUR?

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu çoğu vitaminleri bünyesinde barındıran kayısı yağı, beslenmede kullanılır. Vücut için gerekli ek besin takviyesini sağlar. Kayısı yağını özellikle kahvaltılarda tüketilir. Suya, salataya ve çayların içine bir miktar koyarak tüketilebilir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde kalp sağlığına ve kolestrole iyi gelmektedir.