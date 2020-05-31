Kayıp Balık Dori filmi konusu nedir? Kayıp Balık Dori oyuncuları ve Kayıp Balık Dori özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kayıp Balık Dori filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayıp Balık Dori filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayıp Balık Dori konusu nedir, Kayıp Balık Dori oyuncuları kimler ve Kayıp Balık Dori özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAYIP BALIK DORİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Andrew Stanton, Angus MacLane

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2016 (97 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Eylül 2016 Cuma

Senaryo: Andrew Stanton, Victoria Strouse

Seslendirme:Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton, Ed O'Neill, Hayden Rolence

KAYIP BALIK DORİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pixar'ın en sevilen animasyon filmlerinden biri olan Kayıp Balık Nemo'nun spin-off projesi olan Finding Dory (Kayıp Balık Dori), yapım aşamasına geçmek için gün saymaya başladı. Oğlunu aramak için okyanusu bir uçtan diğer uca yüzen Marlin'in, 'balık hafızalı' yoldaşı Dory, nihayet kendi adını taşıyan animasyon filmine kavuşacak!