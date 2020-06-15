Kaval kemiği nerededir? Kaval kemiği kırılması nasıl tedavi edilir? Kaval Kemiği sakatlığı kaç ay sürer?

KAVAL KEMİĞİ (TİBİA KEMİĞİ) NEDİR VE NEREDEDİR?

Kaval kemiği (veya tibia), omurgalıların bacaklarında dizin altındaki iki kemikten (diğeri fibula) daha iri ve dayanıklı olanıdır ve dizi ayak bileğine bağlar.Diz eklemine girdiği üst kısmı geniş, alt üçte bire kadar daralan, sonra ayak bileği eklemine doğru tekrar genişleyen prizmoid bir şekli vardır.

KAVAL KEMİĞİ (TİBİA KEMİĞİ) TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tibia kemiği kırıklarının tedavisi, kırığın durumuna ve ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Kırılma sonrasından hastalar şiddetli ağrı hissedebilir. Bunun yanında Tibia Kemiği kırığının oluştuğu bölgede şişlik ve morarma görülür. Yine ezilme sonucunda oluşan kırıklarda ise kas ve sinir tahribatı oluşur. Tedaviye karar verilirken tüm bu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. Çok ciddi olmayan kırıklar, alçı ve istirahat ile tedavi edilebilir. Fakat çok parçalı kırıklarda cerrahi müdahale gerekmektedir.

KAVAL KEMİĞİ SAKATLIĞI NE KADAR SÜRER?



