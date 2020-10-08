Katie Price kimdir? Katie Price hayatı? Katie Price kaç yaşında? Katie Price nereli?

İngiliz televizyonlarının aranan ismi Katie Price kimdir? Katie Price hayatı? Katie Price kaç yaşında? Mankenlik ve modellik yapan güzel modelin hayatı nedir?

KATİE PRİCE KİMDİR?

22 Mayıs 1978 tarihinde İngiltere'nin Brighton kentinde doğan Katie Price'ın tam adı Katrina Amy Alexandra Alexis Infield'tır. Uzun süre 'Jordan' lakabıyla anılan Price, modellik ve şarkıcılık yapmaktadır.

Henüz 4 yaşındayken babasının evi terk etmesi onda kalıcı etkiler bırakmıştır. Annesinin evlenmesinden sonra üvey babasını kabullenmeyerek 18 yaşında evi terk etmiştir. O dönem 'Sun' gazetesi üstsüz modeller aramaktaydı ve Katie Price, gazeteye üstsüz pozlar vermiştir. Bu sayede ünlü olan Price, ünlüler camiasında görülmeye başlanmıştır.

KATİE PRİCE HAYATI

Ünlü İngiliz şarkıcı Dane Bowers ile yaşadığı beraberlik popülerliğini artırmıştır. Ayrıldıktan sonra ortaya çıkan skandal kaset, Katie Price'ın ününe ün katmaya devam etmiştir. Bowers'tan hamile kalıp çocuğunu aldırmıştır.

2002 yılında Manchester United'ta oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan de hamile kalmıştır. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğunu doğuran Katie'nin İlk çocuğu Harvey, görme engelli doğmuştur. Daha sonra 4 doğum daha yapan Katie Price şu anda 5 çocuk annesidir.

Üç evlilik yaşayan model, 2005-2009 arasında Peter Andre ile, 2010-2012 arası Alex Reid ile, 2013'te birkaç aylığına ise Kieran Hayler ile evli kalmıştır. Modellik, mankenlik, şarkıcılık yapan Price 2005 yılında İngiltere adına Eurovision'da yarışmak için aday olmuştur. Big Brother'da (Biri Bizi Gözetliyor) da yarışan isim, televizyon dünyasının renkli kişiliklerinden sayılıyor.

2018 yılında yaşadığı stres sonucu kokain kullandığını itiraf eden Katie Price, tedavi olduğunu açıklamıştır.