Kasımpaşa yenilgisi sonrası Fatih Terim'den tepki: Ekonominin kötü gidişatını da bana bağlayabilirler

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında az pozisyon bulduklarını ifade eden Terim, "Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Diagne'nin ilk baştaki pozisyonunun haricinde belki girdik ama net pozisyon çok az. Kazanma adına doğru işler yaptığımız söylenemez bugün. Kasımpaşa'yı, hocamızı ve oyuncularını tebrik ediyorum, iyi oynayıp güzel de gol attılar" dedi.

"KİME TEPKİ GÖSTERDİĞİM ÇOK AÇIK"

Maçın son dakikalarında soyunma odasına gitmesiyle ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Sahada Galatasaray'a veya bana değil, kendilerine yazık eden bir takım vardı, artı futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı ve takımı değil maçı bıraktım, kime tepki gösterdiğim de açık. Ben Galatasaray'ı, takımımı bırakmadım, maçı bıraktım. Bu masum bir hareket, kimseyi yalnız bıraktığım yok. Antep maçında da girdim. Onun için 'Yok ona karşı, buna karşı' diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

"EKONOMİNİN KÖTÜ GİDİŞİNİ DE BANA BAĞLASINLAR"

Mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ifade eden Fatih Terim, "Tüm mağlubiyetleri bana yorabilirler, tüm kötü gidişi de bana yazabilirler. Ekonominin kötü gidişini de bana bağlayıp borçları da bana yazabilirler ama ben Galatasaraylılık duruşumdan taviz vermeden mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Bunu herkes bilsin" dedi.

"TRANSFER SORULARINDAN BIKTIM"

Transfer sorularından bıktığını belirten tecrübeli teknik adam, "Her dakika transfer soruluyor, ben de bıktım, herkes bıkmıştır. Bugün bu konunun transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum ama sezon içerisinde ve sonunda fikirlerimi ve düşüncelerimi belli etmiştim. Kimseyi kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak da istemem. Biz şu an itibarıyla bu takımla devam ediyoruz. Mevcutta ne yapabiliriz ona bakacağız. Yorgunluğun altından kalkamadık maalesef. Demek ki perşembe-pazar oynamaya devam etsek işimiz daha da zordu. Kupaya kadar maçı baştan sona dinamik oynayan bir takım olabiliriz belki. Yarın hayırlısıyla saat bir dolsun, milli ara sonrası inanıyorum ki başka bir Galatasaray olacak, ilk maçlardaki gibi sahada mücadele eden" ifadelerini kullandı.