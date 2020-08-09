Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.

YOLUNA SÜPER LİG'DE DEVAM EDECEK

Hatayspor'un sürpriz bir şekilde görevine son verdiği Mehmet Altıparmak, yeni sezonda Kasımpaşa ile Süper Lig'de yoluna devam edecek.

51 yaşındaki teknik adam daha önce Akhisarspor, Gaziantep FK, Erzurumspor, Elazığspor, Gümüşhanespor, Denizlispor, Alanyaspor, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Altay, Konya Şekerspor, Tarsus ve Kocaelispor takımlarını da çalıştırmıştı.