Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa'da 8. dakikada Hodzic ve 35. dakikada Koita'nın ağları bulan topları, VAR incelemesi sonrasında gol değeri kazanmadı. Karşılaşmada Kasımpaşa daha etkili taraf olurken, kaleyi bulan 6 şutta kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Göztepe ise mücadeleyi isabetli şut bulamadan tamamladı.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kasımpaşa böylece, Göztepe'ye üst üste 14. maçta da galibiyet şansı vermedi. İki takım arasında oynanan son 14 maçın 7'sini İstanbul ekibi kazanırken 7 maç da beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından evindeki 10. maçından da yenilmeden ayrılan Kasımpaşa puanını 8 yaparken, 5 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 4 beraberlik olan Göztepe 7 puana yükseldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.