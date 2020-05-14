Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.

TÜM OYUNCU VER PERSONEL EVLERİNE YOLLANDI

Kulübün konu ile ilgili resmi açıklama yapması beklenirken koronavirüse yakalanan isimlerin kimliği henüz belli olmadı. Kulübün, tedbir amaçlı tüm oyuncu ve personeli evlerine yolladığı belirtildi.