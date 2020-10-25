Karol G - Bichota şarkı sözleri! Karol G - Bichota şarkısı Türkçesi nedir?
Son günlerin en çok dinlenen şarkılarından birisi olan ve viral olma yolunda hızla ilerleyen Karol G - Bichota şarkı sözleri nelerdir?
Karol G - Bichotaşarkısı Youtube'da en dikkat çeken ve son günlerin en kıvrak şarkılarından bir tanesi. Peki ama sözleri nelerdir?
KAROL G - BICHOTA SÖZLERİ
Salgo acicala, de pies a tope
porque puede ser que con el culo mío te topes
me siento Bichota sin salir del bloque
To's me quieren partir y no tienen con qué?
Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum
y si hay alguien que me rompa
porque no pueden con mi Pum Pum
con mi Pum Pum, con mi Pum Pum
Por encima se me nota que me sobra el piquete,piquete
nos dimos un par de botellas y ahora estamo' algarete
yo también tengo una Jeepeta
la tengo Fulleteá con todas mis shortys dejamos el miedo en la gaveta
cuidao con lo que sube pal Story
Y adivina quién viene por ahí
viene Juana, viene Mari,
toas las Babies quiere Party
un comentary fuera de lugary
y te vamos a romper
Salgo acicala
de pies a tope
porque puede ser que con el culo mío te topes
me siento Bichota sin salir del bloque
To's me quieren partir y no tienen con qué?
Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum
y si hay alguien, que me rompa
porque no pueden con mi Pum Pum
con mi Pum Pum, con mi Pum Pum
Perreando Duro
les gusta mi culo
hace tiempo te estoy esperando
no sé tú pero yo aquí pensando
no hace na' pa' lo que está roncando
tu Pa' darme Like en el insta eres veloz pero se rumora por ahí que eres precoz por más que me tiren no cojo lucha
la que me fronteó de aquí no se escucha
Salgo acicala
de pies a tope
porque puede ser que con el culo mío te topes
me siento Bichota sin salir del bloque
To's me quieren partir y no tienen con qué?
Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum
y si hay alguien, que me rompa
porque no pueden con mi Pum Pum
con mi Pum Pum, con mi Pum Pum
Roncan ...
TÜRKÇESİ:
Ayaklardan yukarı bakımlı çıkıyorum
çünkü benim bana bakabilirsin
Bloktan ayrılmadan Bichota gibi hissediyorum
Herkes beni terk etmek istiyor ve neyle sahip değiller
Horluyorlar ama Pum Pum'umu Pum Pum'umla yenemiyorlar
ve eğer beni kıracak biri varsa
çünkü benim Pum Pum'umla yapamazlar
Pum Pum'umla, Pum Pum'umla
Yukarıda fazla kazık olduğumu görebiliyorum
Birbirimize birkaç şişe verdik ve şimdi algaretiz
Ayrıca bir Jeepeta'm var
Bende var Fulletea tüm kısaltmalarımla çekmecede korku bırakıyoruz
Neyin yükseleceğine dikkat et dostum Story
Ve tahmin et kim etrafta dolaşıyor
Juana geliyor, Mari geliyor
bütün bebekler parti yapmak ister
yerinde olmayan bir yorum
ve seni kıracağız
Tımarla dışarı çıkıyorum
ayaklardan yukarı
çünkü benim bana bakabilirsin
Bloktan ayrılmadan Bichota gibi hissediyorum
Herkes beni terk etmek istiyor ve neyle sahip değiller
Horluyorlar ama Pum Pum'umu Pum Pum'umla yenemiyorlar
ve eğer biri varsa kır beni
çünkü benim Pum Pum'umla yapamazlar
Pum Pum'umla, Pum Pum'umla
Sert kızıyorsun
kıçımı seviyorlar
Uzun zamandır seni bekliyordum
Seni bilmiyorum ama burada düşünüyorum
horladığını yapmaz
Baban bana ver Şu an hızlısın gibi ama orada söylentiler, beni ne kadar fırlatırlarsa atsınlar, erken gelişmiş olduğun söyleniyor, kavga etmiyorum
buradan önüme gelen duyulmuyor
Tımarla dışarı çıkıyorum
ayaklardan yukarı
çünkü benim bana bakabilirsin
Bloktan ayrılmadan Bichota gibi hissediyorum
Herkes beni terk etmek istiyor ve neyle sahip değiller
Horluyorlar ama Pum Pum'umu Pum Pum'umla yenemiyorlar
ve eğer biri varsa kır beni
çünkü benim Pum Pum'umla yapamazlar
Pum Pum'umla, Pum Pum'umla
Horluyorlar ...