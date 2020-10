Karol G - Bichota şarkı sözleri! Karol G - Bichota şarkısı Türkçesi nedir?

Karol G - Bichotaşarkısı Youtube'da en dikkat çeken ve son günlerin en kıvrak şarkılarından bir tanesi. Peki ama sözleri nelerdir?

KAROL G - BICHOTA SÖZLERİ

Salgo acicala, de pies a tope

porque puede ser que con el culo mío te topes

me siento Bichota sin salir del bloque

To's me quieren partir y no tienen con qué?

Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum

y si hay alguien que me rompa

porque no pueden con mi Pum Pum

con mi Pum Pum, con mi Pum Pum

Por encima se me nota que me sobra el piquete,piquete

nos dimos un par de botellas y ahora estamo' algarete

yo también tengo una Jeepeta

la tengo Fulleteá con todas mis shortys dejamos el miedo en la gaveta

cuidao con lo que sube pal Story

Y adivina quién viene por ahí

viene Juana, viene Mari,

toas las Babies quiere Party

un comentary fuera de lugary

y te vamos a romper

Salgo acicala

de pies a tope

porque puede ser que con el culo mío te topes

me siento Bichota sin salir del bloque

To's me quieren partir y no tienen con qué?

Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum

y si hay alguien, que me rompa

porque no pueden con mi Pum Pum

con mi Pum Pum, con mi Pum Pum

Perreando Duro

les gusta mi culo

hace tiempo te estoy esperando

no sé tú pero yo aquí pensando

no hace na' pa' lo que está roncando

tu Pa' darme Like en el insta eres veloz pero se rumora por ahí que eres precoz por más que me tiren no cojo lucha

la que me fronteó de aquí no se escucha

Salgo acicala

de pies a tope

porque puede ser que con el culo mío te topes

me siento Bichota sin salir del bloque

To's me quieren partir y no tienen con qué?

Roncan, pero no pueden con mi Pum Pum con mi Pum Pum

y si hay alguien, que me rompa

porque no pueden con mi Pum Pum

con mi Pum Pum, con mi Pum Pum

Roncan ...

TÜRKÇESİ:

Ayaklardan yukarı bakımlı çıkıyorum

çünkü benim bana bakabilirsin

Bloktan ayrılmadan Bichota gibi hissediyorum

Herkes beni terk etmek istiyor ve neyle sahip değiller

Horluyorlar ama Pum Pum'umu Pum Pum'umla yenemiyorlar

ve eğer beni kıracak biri varsa

çünkü benim Pum Pum'umla yapamazlar

Pum Pum'umla, Pum Pum'umla

Yukarıda fazla kazık olduğumu görebiliyorum

Birbirimize birkaç şişe verdik ve şimdi algaretiz

Ayrıca bir Jeepeta'm var

Bende var Fulletea tüm kısaltmalarımla çekmecede korku bırakıyoruz

Neyin yükseleceğine dikkat et dostum Story

Ve tahmin et kim etrafta dolaşıyor

Juana geliyor, Mari geliyor

bütün bebekler parti yapmak ister

yerinde olmayan bir yorum

ve seni kıracağız

Tımarla dışarı çıkıyorum

ayaklardan yukarı

çünkü benim bana bakabilirsin

Bloktan ayrılmadan Bichota gibi hissediyorum

Herkes beni terk etmek istiyor ve neyle sahip değiller

Horluyorlar ama Pum Pum'umu Pum Pum'umla yenemiyorlar

ve eğer biri varsa kır beni

çünkü benim Pum Pum'umla yapamazlar

Pum Pum'umla, Pum Pum'umla

Sert kızıyorsun

kıçımı seviyorlar

Uzun zamandır seni bekliyordum

Seni bilmiyorum ama burada düşünüyorum

horladığını yapmaz

Baban bana ver Şu an hızlısın gibi ama orada söylentiler, beni ne kadar fırlatırlarsa atsınlar, erken gelişmiş olduğun söyleniyor, kavga etmiyorum

buradan önüme gelen duyulmuyor

Tımarla dışarı çıkıyorum

ayaklardan yukarı

çünkü benim bana bakabilirsin

Bloktan ayrılmadan Bichota gibi hissediyorum

Herkes beni terk etmek istiyor ve neyle sahip değiller

Horluyorlar ama Pum Pum'umu Pum Pum'umla yenemiyorlar

ve eğer biri varsa kır beni

çünkü benim Pum Pum'umla yapamazlar

Pum Pum'umla, Pum Pum'umla

Horluyorlar ...