Karnıyarık tarifi, karnıyarık nasıl yapılır? Kızartmadan karnı yarık nasıl yapılır? Fırında karnıyarık yapımı | Patlıcan yemekleri

Kıymalı yemek tarifleri arasında en sevilenlerden biri olan karnıyarık tarifi ile patlıcan ile kıymanın lezzetli bir uyumu yakalayabilirsiniz. Karnıyarık tarifini, patlıcanları kızartarak veya kızartmadan yapabileceğiniz en güzel tarifler haberimizde.

KARNIYARIK TARİFİ

Karnıyarık tarifi için gerekli malzemeler:

6 adet küçük boy patlıcan

3 adet sivri biber

Kıymalı harç için

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

Kırmızıbiber

200 gr kıyma

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı sıcak su

Sosu için

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili şekilde soyalım ve yarım saat tuzlu suda bekletelim. (Çizgili şekilde soymak için bir soyup şerit soyup bir şerit soymadan geçmeyi ifade ediyoruz.)

Daha sonra patlıcanları iyice yıkayalım ve havlu ile kurulayalım. Az yağda kızartalım.

3 tane biberi de yağda kızartalım.

Ardından aynı tavada soğanı kavuralım ve kıymayı ekleyip bir süre daha kavuralım.

Sarımsağı ve biberleri de ekleyip 2 dakika daha kavuralım.

Küp küp doğranmış domatesi, tuzu ve baharatları ekleyip karıştıralım.

Üzerine bir çay bardağı su ekleyip 5 dakika kadar kaynatalım.

Kızarttığımız patlıcanların ortalarını kesip tepsiye yerleştirelim.

Kesiklerden bastırıp patlıcanların ortasını açalım ve iç malzemesini bu kısma dolduralım.

Patlıcanların üzerine ikiye dilimlenmiş çeri domatesi ve kızartılan biberleri yerleştirelim.

Ayrı bir tavada 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suyu karıştıralım ve patlıcanların üzerine dökelim.

Sulu karışımı kıymaların üzerine dökmemeye özen gösterelim.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 - 25 dakika kadar pişirelim.

Afiyet olsun.

KIZARTMADAN KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler

6 tane patlıcan

250 gr kıyma

1 büyük soğan

2 orta boy domates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

İsteğe göre yeşil biber

Tuz, karabiber

KARNIYARIK KIZARTMADAN NASIL YAPILIR?

Patlıcanları yıkayalım ve kurulayalım. Alacalı şekilde / bir soyup bir soymayacak şekilde kabuklarını soyalım.

Üzerlerini fırçayla yağladıktan sonra, yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine patlıcanları dizelim.

200 derecede 15 dakika patlıcanları pişirelim.

Patlıcanlar fırında pişerken iç harcı hazırlamaya başlayalım.

Tavaya sıvı yağı ve kıymayı koyalım.

Kıyma pişip suyunu saldıktan sonra yemeklik doğradığımız soğanı ekleyelim.

Kıymayı soğandan önce ekleyelim, böylece yemeğin soğan kokmasını engellenecektir.

Soğanlar pembeleştikten sonra küp küp doğradığımız ya da tercihen rendelediğimiz domatesleri tavaya ekleyelim.

Onlar kavrulurken 1 su bardağı sıcak suya salçayı ekleyelim ve salça eridikten sonra tavaya ilave edelim.

Bu arada fırındaki patlıcanları kontrol etmeyi unutmayalım.

İç harcı suyunu çektikten sonra altını kapatalım.

Fırından patlıcanları çıkardıktan sonra baş ve alt tarafından birer parmak boşluk bırakarak üzerini yaralım.

Bıçakla patlıcanın altını kesmemeye özen gösterelim.

Kaşık yardımıyla içini genişlettikten sonra iç harcını yerleştirelim.

Borcama patlıcanları yerleştirip 1 su bardağı sıcak suda 1 yemek kaşığı salça eritip borcama dökelim. (İç harca gelmemesine dikkat edelim.)

Patlıcanların içine su girmemesine dikkat edelim.

Fırına tekrar sürmeden önce yeşil biberle üzerini süsleyebilirsiniz.

20 dakika fırında kaynadıktan sonra servis edebilirsiniz.

Patlıcanları kızartmadan hafif bir lezzet tercih edenler için kolay tarif. Afiyet olsun.

FIRINDA KARNIYARIK YAPIMI

Fırında karnıyarık için gerekli malzemeler

6 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

1 adet domates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

200 gram kıyma

FIRINDA KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Önce fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım.

5 buçuk patlıcanı alacalı şekilde soyun. (Yarım patlıcanı iç harcında kullanacağız.)

Patlıcanları tuzlu suya koyalım.

Fırın ısınınca patlıcanları sudan alıp üzerilerine çatal yardımıyla çok derin olmayan delikler açalım.

Daha sonra patlıcanları azıcık yağ ile yağlayalım.

Patlıcanlar, fırında kızarması için yaklaşık 20 dakika beklemesi gerekir. Bu sırada iç harca geçelim.

Biraz sıvı yağ tavaya alalım, kıymayı da ilave edelim.

Soğanları rendeleyelim. Soğanı ve salçayı kıymaya ilave edelim.

Daha sonra sırasıyla küçük küçük doğranmış biber, patlıcan, domatesi de harca ilave edelim ve pişirelim. (Burada ekleyeceğimiz patlıcanı tamamen soyalım.)

İç harcımız hazır olduğunda zaten patlıcanlar da kızarmış olacak.

Çatal yardımıyla patlıcanların ortasını açalım ve harcımızı koyalım.

Zeminine sıcak su döküp fanı kapatılmış 200 derece fırında 20-25 dakika daha pişirelim.

FIRINDA KARNIYARIK PÜF NOKTALARI

İç harcında ne kadar sebze olursa o kadar lezzetli olur. Mor reyhan et yemeklerine çok yakışan sebzelerdendir. Baharatları sebzeler piştikten sonra, iç harcı ocaktan almaya yaklaşık 5 dakika kala ilave edelim.

DİKKAT:

İç harcını ilave edip fırına attığımız patlıcanlar pişerken mutlaka fanı kapatalım. Kapatmazsanız üst kısmı kuruyacaktır.

İMAM BAYILDI İLE KARNIYARIK ARASINDA NE FARK VAR?

İmambayıldının ana malzemelerinde bol soğan, domates, biber ve patlıcan vardır.

Karnıyarığın ana malzemelerinde ise soğan, domates, kıyma, patlıcan ve biber bulunur.

İmambayıldı zeytinyağlı ve soğuk tüketilirken, karnıyarık ise sıcak tüketilir.

PATLICAN YEMEKLERİ

İmambayıldı tarifi

Patlıcan kebabı tarifi

Yoğurtlu patlıcan salatası tarifi

Patlıcan dolması tarifi

Patlıcan oturtma tarifi

Patlıcan musakka tarifi

Hünkar beğendi tarifi

Patlıcan kapama tarifi

Saksı kebabı tarifi

Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi